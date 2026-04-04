この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

映画系YouTuberの「サイ」と「つるみん」が運営するYouTubeチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」が、「【九条の大罪】悪人ばかりを弁護する悪徳弁護士ドラマ初見ネタバレ感想」と題した動画を公開した。Netflixで実写化された同作について、単なる法廷ドラマの枠を超えた人間ドラマとしての魅力を熱く語っている。



動画では、本作が法廷劇をメインに据えるのではなく、裁判に至る前の過程や人間関係のディープな描写に重きを置いている点に言及。サイは「法廷劇はすっ飛ばして」と驚きつつも、そのアングラな世界観を高く評価した。また、キャストの好演にも注目し、笠置雫役の石川瑠華による「ぴえん系女子」の演技が世界観に見事にマッチしていると絶賛。さらに、これまでコメディ俳優としての印象が強いムロツヨシが「めちゃくちゃ怖い役」を演じているギャップや、お笑い芸人たちの自然な演技も作品のスパイスになっていると語った。



物語の構成についても、各話の終わりに次回の伏線を忍ばせる「一気見させるための仕掛け」が秀逸だと指摘。柳楽優弥と松村北斗が演じる正反対のバディが、第5話のカップラーメンを食べる日常的なシーンを機に少しずつ距離を縮めていく描写に「バディものとして心地よかった」と感銘を受けている。



動画の終盤では、主人公・九条が普段は丁寧な敬語を使いながらも突如として豹変し「ズバッと言う」人間性に魅了されたと熱弁。今後の波乱を予感させる展開に触れ、「多分シーズン2がありますね」と続編への強い期待を寄せて締めくくった。