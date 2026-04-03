4月2日、朝のバラエティ番組『ラヴィット』（TBS系）が放送。3月30日の放送からリニューアルを実施し、改めて勢いよくスタートした同番組。しかし、木曜レギュラーとして出演しているお笑い芸人のニューヨーク嶋佐和也が放った一言が物議を醸している。

【写真】「小学生?」とイジられた2001年生まれのTBS長尾翼アナ

フジテレビ上垣アナ騒動から2年

同日の放送では、レギュラーゲストに加えて、お笑い芸人の千鳥がスタジオゲストとして登場。約2年ぶりの登場となった2人が人気企画にも参戦し、2時間の生放送が盛り上がっていた。しかし番組終了間近、問題の発言がオンエアされた。

「番組内では定期的に報道フロアに切り替わり、ニュースが読み上げられる時間が設けられています。この日の番組終盤にも、これまで同様にニュースに切り替わり、同局の長尾翼アナウンサーがニュースを読み上げました。その後、再びカメラがスタジオに戻り、放送の感想を求められた嶋佐さんは、『今日最後のニュース読んでたアナウンサー、小学生ですか?』と発言。そのボケに千鳥の大吾さんも『中学生だよ』と乗っかると、『初めましてだったんですけど、あ、中学生か』と乗っかり、悪ノリが繰り広げられたのです」（テレビ局関係者、以下同）

嶋佐の発言に、MCの川島明もすかさず「いい加減にしろ!」「キッザニアじゃないんだ! プロですよ」とツッコミ。さらに、同じくMCの田村真子アナもフォローしていた。

軽快なボケにスタジオには笑いが巻き起こりそのまま番組は終了した。しかし、見ていた視聴者は後味が悪かったようだ。

《まだこういういじり方してんだ》

《これが面白いと思われてるのはなんでや》

《真面目にニュース読んでるだけなのに容姿でヘラヘライジられて可哀想》

ネットには、入社2年目で初々しい長尾アナに対する“容姿いじり”に嫌悪感を抱く声が届いていた。前出のテレビ局関係者は、これまでにも容姿で笑いをとる姿勢は問題視されてきたと続ける。

「2024年7月、フジテレビの公式YouTube『めざましmedia』で、同局の上垣皓太朗アナがお天気キャスターとして担当した『めざましどようび』の動画が投稿されました。当時、彼が着用していた水色のTシャツを見たスタジオのアナウンサーたちが『Tシャツ、似合わないね』などと指摘。さらに、上垣アナが23歳という年齢が明らかになると、『絶対嘘つきだよ』とイジリ笑いが起きたのです。しかし、その様子が物議を醸し、“いじめではないか”と批判が集まりました」

こうした問題が巻き起こってから約2年。またもや公共の電波を通じた盛大な“容姿いじり”に視聴者の拒否感は拭えない。

「今回ラヴィットという番組の明るい雰囲気もあり、芸人さんが笑いを取るための軽い気持ちで発した発言だったのでしょう。MCの川島さんなどがフォローに入っていたのがせめてもの救いですが、容姿や見た目を揶揄し笑いを取る発言は、芸人さんであってももう時代にそぐわないでしょう」

リニューアル後も、「日本でいちばん明るい朝のバラエティ番組」として、気持ちよく続けて欲しいものだ。