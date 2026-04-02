『デアデビル：ボーン・アゲイン』シーズン2より、漆黒に染まるデアデビルの1/6スケールフィギュアが発売決定

ホットトイズの「テレビ・マスターピース」シリーズにて、ドラマ『デアデビル：ボーン・アゲイン』シーズン2より、デアデビルのコレクティブル・フィギュアが発売される。漆黒に染まり、支配された街で反撃を開始するデアデビル／マット・マードックを、全高約30cm、30箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化している。

デアデビルのコレクティブル・フィギュアが発売！

演じるチャーリー・コックスの肖像権をクリアしたヘッドは二種が付属する。一つ目は、マスクを装着したヘッドだ。二つ目は、取り外しが可能なサングラスをかけた、マット・マードックの素顔のヘッドだ。皮膚の質感や皺、髭などを再現すべく、一つひとつハンドペイントで塗装が施されている。

マスクを装着したヘッドは、フェイスパーツの差し替えによって異なる表情を演出可能だ。さらに、マスクも異なるウェザリングが施された二種を差し替えることができる。

胸に「DD」のロゴをあしらったブラックのコスチュームは、戦闘で黒い塗装が剥がれ落ち、下から赤いスーツが覗く姿を緻密なウェザリングで再現している。ディテールや素材にこだわり抜き、質感に至るまで精巧な仕上がりだ。

コスチュームと同じく黒一色となったビリークラブは、二本に分かれた状態と、連結した状態の二種が付属する。二本に分かれたものは、ワイヤーを取り付けてヌンチャクの状態にすることが可能だ。また、左太ももにあるホルスターに収めることができる。多彩な差し替え用ハンドパーツを併せて使用すれば、さまざまなアクションシーンを演出可能だ。

ヘルズ・キッチンの街路をイメージしたジオラマ風の台座は、マグネット機能でフィギュアを固定できる特別仕様となっている。

商品概要

『デアデビル：ボーン・アゲイン』シーズン2 1/6スケールフィギュア デアデビルは2027年5月発売予定。なお、『デアデビル：ボーン・アゲイン』シーズン2はDisney+（ディズニープラス）で独占配信中。（海外ドラマNAVI）

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