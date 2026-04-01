元NMB48でタレントの本郷柚巴（ゆずは、23）が31日、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

「週刊プレイボーイさん表紙です ショートにして初めてのグラビア」と報告。緑あふれる中での胸元を大胆に露出した肌色バンドゥビキニ水着姿を公開し「グアムで撮影してきたよ〜！！」と明かした。

さらに、胸元がUの字に開放され、片脚があらわになるスリット入り透け透け黒ロングワンピース姿や、レース生地のトップスからビキニ水着が透けてみえる姿などをアップし「みんなぜひゲットしてね」と呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「神！w」「ビジュ最強」「可愛すぎる」「ショートも似合ってるね」「限界ショット」「素晴らしいメロン」「大きくなってるの？」などのコメントがせられている。

本郷は大阪府出身。15年、第2回AKB48グループドラフト会議のチームN1位指名でNMB48に加入。21年4月に「BUBKA」で初の水着グラビア披露。22年6月には1st写真集「美しい果実」を発売。23年5月に2nd写真集「どこを見ればいい？」も発売。同年6月、NMB48を卒業。25年12月には3rd写真集「いつのまに、」を発売。趣味はギター。特技は歌、ダンス。157センチ。血液型B。