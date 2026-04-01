自律神経のバランスが崩れやすい春。最旬ご自愛ツールをセレクト！

自律神経のバランスが崩れやすい春。なんだか取れない疲れは放置せずに、しっかり整えて春を満喫しましょう。不調改善に導くアプリ＆ガジェットとほぐしアイテムをご紹介します。

テクノロジーを、心身の味方に。アプリ＆ガジェット

生活の変化などで、メンタル不調も起きやすいこの季節。そこで心身の疲労に寄り添ってくれるアプリから、浅くなりがちな呼吸や睡眠の質の改善に役立つ卓上型デバイスなどのガジェットを紹介。

Garmin「Index Sleep Monitor」

快適性を追求したアームバンドタイプで睡眠をトラッキング

Garmin初の睡眠トラッキングに特化したアームバンド型デバイス。第5世代光学式心拍計を搭載し、睡眠サイクルを時間と深度で計測し、睡眠中のストレスも分析。さらに月経周期など、女性ならではの体調管理もサポート。 \27,800（GARMIN TEL. 049-267-9114）

シンコキュウ「シンコキュウ」

「運動共感」に着目し、深呼吸をサポートする呼吸習慣化デバイス

「深い呼吸」を自然に促し、習慣化するために開発。定期的にデバイスが動き出し、ゆっくりとした上下の動きと穏やかなサウンドによって、ユーザーを深い呼吸へと誘う。集中力の持続や睡眠の改善にも。 \33,000（シンコキュウ）

頭から脚までガチガチから解放！ ほぐしアイテム

その人の生活スタイルや日常のクセによって、コリや疲れを感じやすい箇所はまちまち。そこで、特に凝りやすい頭、顔、脚、手に特化したパーツ別のほぐしアイテムをピックアップ。

ドウシシャ「ゴリラの握手」

ゴリラに握手されるような痛気持ちいいがやみつきに！

デスクワークやスマホ操作で毎日酷使する手をリフレッシュできるハンドケアアイテム。本体内側にある面ファスナーに握手パーツをつけ、手を包みエアバッグで挟むことで、最高の痛気持ちいいを実現。左右兼用で使用可。 \5,500（ドウシシャ TEL. 0120-104-481）

MYTREX「RAKUNO NOW」

人間の手でケアされているようなつかみ揉みを実現

独自開発の「極揉ポンプ」構造で脚を包み込み、左右から力強く挟み込む刺激と、後ろからグッと押し上げる立体的な揉み心地を体感できる。ソフトな刺激から力強さを感じる最大レベルまで、5段階で細かく調節可能。 \4,950（MYTREX TEL. 092-260-7366）

ドクターエア「EMSスカルプスパ」

揉みごたえあり！ 自宅で至極のヘッドスパ体験を

回転ブラシによる揉み、EMSの電気刺激が心地よい。頭皮に蓄積した汚れをかき出し、マッサージ効果で血流もサポートすることで健康的な頭皮へ導く。本体約230gと軽量で持ちやすく、防水仕様で入浴時にも使える。 \13,750（ドクターエア TEL. 0120-05-8000）

COREFIT「The HORiZONE」

表情を左右する顔のコリをほぐし、たるみのケアも

頭から顔・首まで繋がる一枚の膜に着目し、深層のコリを面で圧をかけながら優しく筋肉を捉えてほぐす。頭皮・側頭部・前頭部なども、独立して動く18本のロッドでゆるめることで、凝りやすい頬まわりもすっきり。 \45,000（B-by-C TEL. 0120-973-623）