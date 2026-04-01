国民1万人が選ぶ「朝メシがうまいチェーン店ランキング2026」発表！最新ベスト30を集計

本日4月1日（水）の『朝メシまで。』では、特別企画「国民10000人が選んだ！朝メシがうまいチェーン店ランキング2026」が放送される。

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物価高が続くなか、安くておいしいものを食べたいという熱とともに巻き起こっているのが、“令和のモーニングブーム”。

大手飲食チェーン店も朝メシに力を入れるようになり、コスパ＆タイパ抜群の朝メニューが急増している。

そこで今回は国民1万人に、好きな朝メシを提供しているチェーン店はどこか緊急アンケート＆最新ベスト30を集計。安くておいしい、ありがたすぎる朝メシが続々登場する。

MCは、児嶋一哉（アンジャッシュ）×ウエンツ瑛士のおなじみ仲良しコンビが担当。スタジオには、伊集院光、松下奈緒、市川紗椰、ぼる塾・田辺智加という豪華な顔ぶれが集結する。

◆ゲストも大興奮！安くておいしい朝メシ続々

ランクインするのは、勢いが止まらない北九州発のうどんチェーンや、特別感のあるモーニングで人気のファミリーレストラン、ファストフード界に新風を吹き込む注目チェーン、栄養バランスのよさで支持される丼チェーンなど、お得でおいしい朝メシの数々。

伊集院は「これを朝からいったら（食べたら）頑張れるな！」「これでスタートすればいい仕事ができるし、夜勤の人はこれでフィニッシュするんだと思えばいい仕事ができると思う。ものすごく世の中の役に立っているんじゃないかな」と絶品朝メシに感謝。

松下も「本当に手間ひまかけてくださっている。毎朝、行きたくなるだけの理由がありますね」、市川も「日本のチェーン店は世界的に見てもレベルが高い！」「もっと朝、（食べに）いきたいですね！」と各チェーンの工夫を称賛する。

おいしいものが大好きなぼる塾・田辺は、「ちょうど昨日、ジムの前にファミリーレストランいっていたんですよ。食べたらジムも頑張れる！」と秘話を明かす。

さらに、“紅白歌合戦”常連演歌歌手・水森かおりと、新日本プロレス社長の棚橋弘至が愛してやまないチェーンの朝メシの魅力を大紹介。2人がそれぞれ熱弁をふるって推す朝メシとは？

◆各チェーンの味のこだわりを潜入取材！

もちろん、激安＆激ウマを支える知られざる仕事人たちの奮闘にも密着する。

焼きたてパンがウリのカフェチェーンでは、看板商品の生地工場の内部をテレビ初公開。

サクフワな生地はどのように作られているのか？ クロワッサンの“層”を作る衝撃のマシンとは？

とある定食チェーンでは、チェーン店とは思えないこだわりの調理の様子に密着する。

店舗でもろみチキンを手仕込み＆丁寧に炭火で焼いていることを知ったスタジオの一同は「だから柔らかくなるんだ」とびっくり。

ヘルシーさや手作り感で絶大な人気を集めるハンバーガーチェーンからは、商品を象徴する野菜・トマトを20年近く作り続けるスゴ腕農家を取材。知られざるこだわりを探る。

ファストフードチェーンの朝メニューのお供、専門店にも負けない味わいのコーヒーを作りだす焙煎工場にも潜入。いつ飲んでもおいしいコーヒー、その味の秘密とは？

これを見たら、明日は絶品朝メシを食べたくなること間違いなし。禁断＆至福の3時間スペシャルに注目だ。