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【99%が勘違い】0800着信の「本当の正体」...これを知らないと一生狙われます | LINE専門家 ひらい先生が解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINEの専門家であるひらい先生が、YouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「【99%が勘違い】0800着信の「本当の正体」...これを知らないと一生狙われます」と題した動画を公開した。見知らぬ「0800」や「050」から始まる電話番号の正体と、その適切な対処法について解説している。



近年、「0800から着信があり、出たら営業だった」といった不安の声が増加している。ひらい先生はまず、「0800」の正体は「0120」と同じフリーダイヤルであると説明した。「0120」の番号が枯渇して新しく登場したのが「0800」であり、携帯電話の「080」と見間違えやすいため、営業活動で出てもらいやすいという背景がある。



0800からの着信に対する対処法として、ひらい先生は「心当たりがなければ出なくていい」と断言する。重要な要件であれば留守番電話にメッセージが残るため、慌てて折り返す必要はないという。それでも気になるときは、インターネットで電話番号を検索して発信元を調べる方法を提案した。さらに、電話に出てしまった場合に「絶対にやってはいけないこと」として、すぐに折り返し電話をする、個人情報を話す、その場で契約する、「はいはい」と何度も言い続けることの4点を挙げた。



また、「050」から始まる番号についても言及した。これはインターネット回線を利用した電話番号であり、コストが安く導入しやすいため、企業のサポート窓口だけでなく、営業電話や怪しい業者が利用するケースも多いと指摘している。



動画の最後でひらい先生（平井友裕）は、知らない番号からの電話には出ないという基本姿勢を保つことが大切だとまとめた。「自分の身を自分で守っていただきたい」と述べ、見知らぬ着信に対して慎重に対応することの重要性を示した。