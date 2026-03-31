Photo: Chisato Kuroda

機内はヘッドホンに限る。（イヤホン失くすので）

Appleの新型ワイヤレスヘッドホン「AirPods Max 2」が4月より発売されます。

昨年からAirPods Maxを愛用している筆者。新幹線で行ける距離でもあえて飛行機を選ぶほどの飛行機ラバーで、プライベートや仕事で乗る機会も多く、そのノイズキャンセリング性能にほんっとうに助けられているんです。

今回の新作はどんな進化を遂げているのか、Appleから製品をお借りして一足先に使ってみましたよ。

見た目はそのまま、賢い子になりました

Photo: Chisato Kuroda

AirPods Max 2の大きなアップデートは、主に以下の3つ。

・H2チップ搭載 ・ANC性能が最大1.5倍 ・新しいハイダイナミックレンジアンプで音質向上

初代AirPods Maxと比較してみても、デザインや素材、重さや着け心地などは全く変化なし。ブルー／ミッドナイト／パープル／スターライト／オレンジというカラー展開も初代のままで、完全に中身のアップデート、という感じです。

Photo: Chisato Kuroda 左下 AirPods Max 2 オレンジ／右上 初代AirPods Max パープル

特に、AirPods 4やAirPods Pro 2以降で使われている「H2チップ」が搭載されたことで、適応型オーディオや会話感知、ライブ翻訳などのインテリジェンス機能がAirPods Maxでも使えるようになったのがポイント。

周囲の状況に応じてノイキャンと外部音取り込みモードのレベルを自動的に調整してくれたり、雑音と声を聞き分けてくれる賢い子になりました。

そのため、これまではノイキャン／外部音取り込みの操作でしか出番がなかったオーバル型物理ボタンも、「リスニングモードボタン」へと改名。4つのモード（ノイキャン／オフ／外部取り込み ／適応型）を切り替えできるようになっています。

Photo: Chisato Kuroda

ゲームなどをする際に遅延を最小限に抑える「超低レイテンシーオーディオ」は初代と変わらず、USB-Cでの有線接続時にのみ有効。ワイヤレス接続では、日本の電波規制によりこの機能は利用できないので要注意です。

「意識してなかった雑音」が気になるように

ちょうど飛行機に乗るチャンスがあったので、1時間ほどのフライトで実際に使ってみました。

Photo: Chisato Kuroda

すでに初代AirPods Maxのノイキャンに満足していたところはあったのでその違いがわかるか不安でしたが、AirPods Max 2と聴き比べてみると1.5倍の差は意外にも歴然。

周囲の人の喋り声、エンジン音などのゴーゴー音がスッと消え、音がより繊細でクリアに聴こえる。

続けてもう一度初代で聴いてみると、飛行機レベルの騒々しい環境だとどうしても微かな雑音が一緒に耳にはいってきてしまう。これまでは全く気にならなかったのに…！ くやしい！

今まで認識していなかった細かな雑音までシャットダウンされ、轟音のなかでも自分だけの空間ができる感覚でした。

Photo: Chisato Kuroda

さらに、リスニングモードを適応型にしておくと、切り替わりを意識させないほど自然にノイキャンと外部取り込みを行き来してくれます。フライトの前後も1日中着けっぱなしでいれるのが楽。

外部の情報を得るために、デカめなAirPods Maxを着け外しするのは意外とストレスなので、このシームレスさは大きなメリットです。

初代を使っているときは装着したら基本的にノイキャン一択。物理ボタンを操作する習慣もあまりなかったので、使うシーンも限られていたのですが、AirPods Max 2ではイヤホンレベルで手軽に使える場面が増えるように感じました。

Image: Chisato Kuroda 設定画面 AirPods 4などと同じUIで使うことができる

そして個人的に、普段であれば絶対に選ばないオレンジガジェット（主張が強そうなので…）。

今回は初代パープルとの比較として対極のオレンジを選んでみましたが、想像以上に白味がかった淡いオレンジで小物として合わせやすかったのも小さな発見。ヘッドホンは顔周りの面積をしめる分、選ぶならこういうところも大事にしたい。

デザインは変わらないけれど、パープルとはまったく違う軽やかな印象でした。

Photo: Chisato Kuroda

ライブ翻訳やSiriへの応答など、「音楽を聴く」行為以外のH2チップの恩恵を、現段階でフル活用するかは置いておいて、ノイキャンと適応型オーディオはかなり納得のいくアップデート。

AirPods MaxとAirPods Max 2の価格差は約8,420円。中身だけの進化にその価値を見出すかはその人次第ですが、一度でもベターなノイキャンを知ってしまうと戻り難くなるのは確かです。私がそうなので。

Source: Apple