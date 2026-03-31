〈《顔写真入手》池袋ポケセン殺人ストーカー男の「学生時代」、嵐5人を撮った監督が明かすメンバーの素顔、電通グループ“新ツートップ”の実績と評判【今週の週刊文春 電子版オリジナル】〉から続く

「（広川容疑者は）被害女性との結婚を希望していた。自身の母親には、結婚のために『ちゃんとした仕事に就いた方がいい』と言っていたそうです」（加害者家族を支援する団体の代表）

【画像】爽やかな笑みを浮かべていた中学時代の広川容疑者

衝撃的な事件が起きたのは3月26日のこと。広川大起容疑者（26）が池袋のサンシャインシティにある「ポケモンセンターメガトウキョー」で、同店従業員で元交際相手の春川萌衣さん（21）を刺殺し、自らも首を刺して死亡したのだ。

「内定を得た時期は、最初の逮捕前」

「週刊文春」は、事件の動機解明に繋がる重要証言を得た。

沖縄の高校を卒業し上京後、春川さんと知り合った八王子市内のケンタッキーフライドチキンなどアルバイトを転々としていた広川。実は、今春から定職に就くことが決まっていたという。

現在、広川容疑者の母親をサポートする支援団体の代表が、「週刊文春」の取材に明かす。

「母親によれば彼（広川）は、海上自衛隊に内定していたそうです。今年4月から採用される予定だった。内定を得た時期は、彼が昨年12月に最初に（ストーカー規制法違反容疑で）逮捕される前のことだそうです」



高校時代の広川容疑者

「母親の認識では1年半から2年くらい交際が続いていた」

だが広川はストーカー規制法違反に加え、今年1月に銃刀法違反で追送検、さらに同月に性的姿態撮影処罰法違反容疑で再逮捕。同月に略式起訴され、罰金80万円の略式命令を受けた。

「このことで彼は、内定が取り消しになるのではないかと心配になり、自ら自衛隊の広報に連絡を取っていたと聞いています」

だが自衛隊からは、いつまで待っても返事がなかった。

「彼はかなり落ち込んでいて、母親に『もういい』と言っていたそうです。ただ、実際に内定が取り消されたかどうかは不明です」

春川さんとの結婚を夢見て就職を決意した広川は、内定が取り消されたと思い込むことで自暴自棄になったのだろうか。

母親は、春川さんとの交際について、広川から話を聞かされていたという。

「あくまで母親の認識ですが、アルバイト先で被害者の方と知り合って以降、関係性が不安定になった時期もあったものの、1年半から2年くらい交際が続いていたと思っていた。当時、息子が1人暮らしをしていたこともあり、母親が交際状況を突っ込んで聞くこともなかったといいます」

母親は「自分を責め続けています」

実際の交際期間は約9カ月で、2025年7月には交際関係は解消したとされる。別れた相手との結婚を前提に定職に就こうとしていたとすれば、それは広川の“暴走”としかいいようがない。

広川の母親は、支援団体代表を通じて、「週刊文春」にこうコメントを寄せた。

「若い方が亡くなってしまって、被害者に本当に申し訳ありません。とにかく、どうしてこんなことになってしまったのか。自分を責め続けています」

支援団体代表によれば、母親は3月28日に息子の遺体と対面したばかりだという。

4月1日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」および4月2日（木）発売の「週刊文春」では広川容疑者の沖縄での学生時代、捜査関係者が把握していた春川さんへのストーキングの詳細、2人の関係性などを徹底取材し、詳しく報じている。

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「週刊文春」では、今回の事件について情報を募っています。文春リークスまで情報をお寄せください。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）