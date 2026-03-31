元SKE48・北野瑠華、結婚＆所属事務所の退所を報告「新しい環境でも自分らしく」【全文】
元SKE48で俳優・タレントの北野瑠華（26）が3月31日、自身のXを更新。結婚と所属事務所の退所を報告した。
【写真】ドレス姿で…北野瑠華が結婚＆所属事務所の退所を報告
北野は、直筆で「私事ではございますが、この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。そして同時に、長年お世話になりました所属事務所を本日をもちまして退所いたしました」と記した。
続けて「ファンの皆様の応援、関係者の皆様の支えがあり今の私がいます。いつも本当にありがとうございます。これからも感謝の気持ちを忘れず、新しい環境でも自分らしく芸能活動を続けてまいりますので引き続き温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけている。
北野は1999年5月25日生まれ、岐阜県出身。2012年11月「SKE48」6期生として加入、2024年6月30日をもってグループを卒業。その後は俳優・タレントとして活動の場を移し、24年9月11日には1st写真集『触れて、みる？』を発売。25年7月にはABCテレビ『グラぱらっ！』で地上波連ドラ初主演を果たし、ドラマコラボ写真集も発売した。
■報告全文
皆様へ
私事ではございますが、この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。そして同時に、長年お世話になりました所属事務所を本日をもちまして退所いたしました。
ファンの皆様の応援、関係者の皆様の支えがあり今の私がいます。いつも本当にありがとうございます。これからも感謝の気持ちを忘れず新しい環境でも自分らしく芸能活動を続けてまいりますので引き続き温かく見守っていただけたら嬉しいです。
2026年3月31日
北野瑠華
【写真】ドレス姿で…北野瑠華が結婚＆所属事務所の退所を報告
北野は、直筆で「私事ではございますが、この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。そして同時に、長年お世話になりました所属事務所を本日をもちまして退所いたしました」と記した。
続けて「ファンの皆様の応援、関係者の皆様の支えがあり今の私がいます。いつも本当にありがとうございます。これからも感謝の気持ちを忘れず、新しい環境でも自分らしく芸能活動を続けてまいりますので引き続き温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけている。
■報告全文
皆様へ
私事ではございますが、この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。そして同時に、長年お世話になりました所属事務所を本日をもちまして退所いたしました。
ファンの皆様の応援、関係者の皆様の支えがあり今の私がいます。いつも本当にありがとうございます。これからも感謝の気持ちを忘れず新しい環境でも自分らしく芸能活動を続けてまいりますので引き続き温かく見守っていただけたら嬉しいです。
2026年3月31日
北野瑠華