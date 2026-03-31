人気YouTuber「てんちむ」こと橋本甜歌さんとの結婚を発表した、夫で元「青汁王子」こと実業家・三崎優太さんが2026年3月31日にインスタグラムを更新した。配偶者以外との恋愛や性的関係を認める「オープンマリッジ」に対する考えを赤裸々に明かしている。

「僕たちは決してそうではないです」

三崎さんは28日にインスタで、てんちむさんと1月30日に結婚したことを発表し、「これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました」などと報告していた。

今回はストーリーズを更新し、「結婚について温かいDMありがとう 数えきれないくらいのメッセージ とても嬉しく、読ませてもらいました」と反響を受け止めた。一方で、

「オープンマリッジですか？なんて聞かれることがあるけど、僕たちは決してそうではないです。ちゃんと真面目に結婚をしています」

と明言。「自分の人生で結婚することはきっとないだろうと思ってたけど、運命の赤い稲葉に導かれました。結婚って最高だよ 奥さんが気づかせてくれました。至らない夫婦ですが応援お願いします」（原文ママ）とも伝えている。

オープンマリッジといえば、人気YouTuberのヒカルさんが、元カリスマキャバ嬢で実業家の進撃のノアさんと結婚発表後に「オープンマリッジ」にすると宣言して大炎上。25年12月、約半年にして離婚を発表したことが話題になっていた。