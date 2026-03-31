秋田市で行われていた高校剣道の全国大会・魁星旗で男子の秋田商業が快挙達成です。



全国の強豪を次々と破り、1972年の第1回大会以来、54年ぶりの優勝を果たしました。



秋田で毎年春に開催される魁星旗。



全国選抜大会やインターハイに並ぶ、高校剣道主要タイトルのひとつです。



男女ともに5人の団体戦ですが、男子は勝った選手がそのまま試合を続ける「勝ち抜き戦」です。





男子の秋田商業は大将・小野翔の勝負強さが光り、一試合一試合勝ちあがってきました。準決勝の相手は去年の優勝校、福岡大大濠。相手は副将・大将の2人を残した状態で、大将の小野が登場しました。実況「小野のコテだーー白旗3本上がりました」副将を破った小野。大将戦でも勢いそのままに1本を先取します。さらに！実況「おあー決まったーーー！見事な飛び込みメン！思い切って技を放った秋田商業大将小野！これで、秋田商業決勝進出です！」強豪の副将・大将を立て続けに破り、決勝進出を決めました。決勝の相手は先日行われた選抜大会の王者、宮崎の日章学園。秋田商業は選抜大会の1回戦で、この日章学園に接戦の末敗れています。実況「石黒コテだ！赤い旗が2本上がりました。まず最初奪いました石黒！」秋田商業は先鋒の石黒がコテを奪い流れをつかみますが…日章学園の次鋒に4人抜きを許します。日章学園は4人を残した状態で秋田商業の大将、小野が登場します。実況「小野の引きメンーーーー決まりました」「コテーー赤い旗が2本上がりました小野！」小野は連戦が続くなか、相手のスキを逃さずに1本を連取。日章学園の次鋒・中堅を破り副将との対戦です。試合時間の4分で互いに1本を奪えず延長戦へ。その開始早々でした。実況「メンいったーーー！飛び込みました！延長入って初太刀のメン、決勝の舞台で3人抜き！さあ魁星旗の決勝、大将戦です！」次鋒、中堅、そして副将も破った小野。ついに日章学園の大将を引きずり出しました。実況「コテだーー決まったー！大将戦、まずはコテを一本奪った小野！」「ドウだーーー！っ！決まったーーーー！引きドウ決まった赤旗2本！秋田商業魁星旗大会優勝！大将の小野、決勝の舞台で4人抜き！劣勢跳ね返し、大逆転勝利です！」小野は日章学園の次鋒から大将までの4人を破り、チームを勝利に導きました。小野翔選手「日章学園さんは選抜の1回戦でやらせていただいので、その借りを返そうと思って強い気持ちを持って戦いました。」記者「次の目標は」小野選手「インターハイ優勝です！」「よかった ありがとーーー」地元の声援を背につかみ取った魁星旗。男子の県勢の優勝は1982年の秋田南以来で、秋田商業の優勝は第1回大会の1972年以来、54年ぶりの快挙達成です。