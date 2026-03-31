堺雅人主演『VIVANT』続編、新情報あいつぐ SNSで「オープンにしちゃっていいんですか？」場所は島根から
俳優・堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』の続編が、2026年7月から放送されることが決定。3月31日、新ビジュアルや記念ムービーが公開された。
【写真】堺雅人主演『VIVANT』続編、島根からの新ショット…赤飯？
物語は、前作ラストで主人公・乃木憂助の前に“赤い饅頭”が置かれた直後から始まる。新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも敢行され、これまでの謎がさらに複雑に絡み合いながら、乃木たちの新たな任務が明らかになっていく。
放送決定にあわせて公開された記念ムービー「VIVANT NEXT TO YOU」は、「今、日本で暮らす、すべての人へ――」というメッセージのもと、平穏な日常と、それを裏で支える自衛隊の非公認組織「別班」の存在を対比して描いた内容となっている。何気ない日常のすぐ隣に彼らがいるかもしれないという想像を喚起し、新章への導入としての役割を担う。
一方、SNSではさらなる新情報が届いた。「島根県観光振興課」の公式Xが「続編の撮影が、島根県の五つの地で行われています。“島根県全面協力”で紡がれる冒険の続きの物語をどうぞお楽しみに！」と明らかにした。写真は4つあり、一つはなんと「VIVANT 御赤飯」が並んでいる。
これに対して「うわっ！めっちゃ楽しみです！」「え？もうロケ地がどことかオープンにしちゃっていいんですか？」「乃木家でしょうか」「厳かな雰囲気とお赤飯のパッケージのカッコ良さ、ドキドキします」など、多数のコメントが寄せられている。
【写真】堺雅人主演『VIVANT』続編、島根からの新ショット…赤飯？
物語は、前作ラストで主人公・乃木憂助の前に“赤い饅頭”が置かれた直後から始まる。新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも敢行され、これまでの謎がさらに複雑に絡み合いながら、乃木たちの新たな任務が明らかになっていく。
放送決定にあわせて公開された記念ムービー「VIVANT NEXT TO YOU」は、「今、日本で暮らす、すべての人へ――」というメッセージのもと、平穏な日常と、それを裏で支える自衛隊の非公認組織「別班」の存在を対比して描いた内容となっている。何気ない日常のすぐ隣に彼らがいるかもしれないという想像を喚起し、新章への導入としての役割を担う。
これに対して「うわっ！めっちゃ楽しみです！」「え？もうロケ地がどことかオープンにしちゃっていいんですか？」「乃木家でしょうか」「厳かな雰囲気とお赤飯のパッケージのカッコ良さ、ドキドキします」など、多数のコメントが寄せられている。