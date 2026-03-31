あすから自転車交通違反に犯則金スタート　スマホ“ながら運転”1万2000円　“歩道走行”6000円　傘さし・イヤホン5000円

自転車の交通違反に反則金を科す「青切符」による取り締まりがあす4月1日からスタートする。交通事故件数の総数が減少傾向にある中、自転車関連事故は7万件前後と横ばいで推移しており、全交通事故に占める自転車関連事故の構成比や自転車と歩行者の事故の発生件数は増加傾向にある。こうした自転車による交通事故を減らすため、指導・取締りを強化するという。

スマートフォンを使いながら運転する「ながら運転」は、1万2000円の反則金となる。

自転車の歩道走行に対しては反則金「6000円」が科せられるが、取り締まりの対象になるのは、悪質かつ危険な行為をした場合であり、単に自転車で歩道を走行しているだけであれば警察官による「指導・警告」で済む。

あくまで反則金は警察官の警告に従わなかったり、危険を生じさせた際に科す事を想定していて、16歳以上による113の違反行為が対象となる。

▼スマホの「ながら運転」 1万2000円

▼信号無視や逆走、歩道を走る6000円

▼指定場所で一時停止しない5000円

▼車に追い抜かれる際に道路の左側に寄らない 5000円

▼2台並んで走ることや2人乗りなど 3000円

▼傘を差したりイヤホンを付けながら運転 5000円

▼ブレーキが利かない自転車に乗る5000円

▼夜間に無灯火で運転 5000円

これまで自転車違反の多くは交通ルールについて指導を受ける「警告」にとどまり、事故につながる悪質な運転などは刑事処分が問われる「赤切符」の対象で、反則金を科す「青切符」の導入は初めてとなる。

このほかに、車が自転車の右側を追い抜く場合に、十分な間隔をあけなかったり、安全な速度で走らない場合は、車の運転手に反則金7000円（普通車）が科される。