菅井友香、海外進出に意欲 “グループ時代の同期”との計画も明らかに【⽔曜⽇、私の夫に抱かれてください】
【モデルプレス＝2026/03/31】女優の菅井友香が3月31日、都内で開催されたドラマNEXT「水曜日、私の夫に抱かれてください」記者会見に入山法子、稲葉友、山本夕月、チーフ監督を務める沢村一樹とともに出席。新年度に挑戦したいことを明かした。
【写真】菅井友香を絶賛した58歳大物俳優
本作は、妻からの依頼で“公認不倫”を言われるがままに続ける蓉子と、本心の見えない怜、浮気をやめられないクズ夫・神栖の奇妙な三角関係を描く、不倫ラブサスペンス。知らぬ間に不倫に巻き込まれた小吹蓉子役で菅井、蓉子が交際している神栖史幸の妻・怜役で入山がダブル主演する。
「新年度に挑戦したいこと」という話題では、菅井が「今、世の中的には野球選手の皆さんも海外でどんどん活躍されたりとかしていて、自分も海外にでも出演できるような実力をつけていけるように、もっともっと頑張っていきたいなと思っています」とコメント。続いて、「私生活では、私のグループ時代の同期で、同い年の子が『富士山に一緒に登ろう』と誘ってくれたので、30歳になった記念に、初めて富士山に登ってみたいなと計画しています」と伝えていた。（modelpress編集部）
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【写真】菅井友香を絶賛した58歳大物俳優
◆沢村一樹がチーフ監督「水曜日、私の夫に抱かれてください」
本作は、妻からの依頼で“公認不倫”を言われるがままに続ける蓉子と、本心の見えない怜、浮気をやめられないクズ夫・神栖の奇妙な三角関係を描く、不倫ラブサスペンス。知らぬ間に不倫に巻き込まれた小吹蓉子役で菅井、蓉子が交際している神栖史幸の妻・怜役で入山がダブル主演する。
◆菅井友香、挑戦したいことは？
「新年度に挑戦したいこと」という話題では、菅井が「今、世の中的には野球選手の皆さんも海外でどんどん活躍されたりとかしていて、自分も海外にでも出演できるような実力をつけていけるように、もっともっと頑張っていきたいなと思っています」とコメント。続いて、「私生活では、私のグループ時代の同期で、同い年の子が『富士山に一緒に登ろう』と誘ってくれたので、30歳になった記念に、初めて富士山に登ってみたいなと計画しています」と伝えていた。（modelpress編集部）
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