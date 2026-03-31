Prime Videoで4月から配信される新着コンテンツが発表された。

参考：高橋文哉が『少年と犬』で表現した“どうしようもない男”の愛嬌 犬っぽさとの不思議な共鳴

国内映画では、第163回直木賞を受賞した馳星周によるベストセラー小説を高橋文哉と西野七瀬の出演で実写化した『少年と犬』、福本莉子とジェシー（SixTONES）がダブル主演を務めたラブコメディ『お嬢と番犬くん』などが見放題独占配信される。

海外映画では、ジェイソン・ステイサム主演、デヴィッド・エアー監督、シルヴェスター・スタローン製作・共同脚本による『ワーキングマン』が独占配信されるほか、トム・クルーズ主演のアクションシリーズ最新作『ミッション：インポッシブル／デッドレコニング』などが見放題配信される。

海外ドラマでは、極悪非道なスーパーヒーローたちと人間たちとの戦いを描いた世界的大ヒットドラマシリーズの最終章となるPrime Original『ザ・ボーイズ』ファイナル・シーズンが独占配信される。

国内アニメでは、松木いっかの漫画を原作に、覇権を争う近未来の日本を舞台にした『日本三國』が世界最速配信されるほか、伝説のアクション漫画を新たなスタッフ・キャストでアニメ化した『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』、クリエイター青春群像劇『左ききのエレン』、殺し屋と結婚詐欺師の婚活バトルアクション『マリッジトキシン』などが見放題配信される。

さらにスポーツでは、那須川天心対ファン・フランシスコ・エストラーダのWBC世界バンタム級挑戦者決定戦を『Prime Video Boxing 15』として独占ライブ配信。事前番組『限界か 覚醒か 独占密着 4.11 PRIME VIDEO BOXING 15 WBC世界バンタム級挑戦者決定戦 那須川天心 vs エストラーダ』も独占配信される。

映画（日本）4月1日（水）・『劇場版 美しい彼～eternal～』

4月17日（金）・『港のひかり』※独占配信

4月20日（月）・『少年と犬』※見放題独占配信

4月24日（金）・『お嬢と番犬くん』※見放題独占配信

映画（海外）4月2日（木）・『キャッシュアウト』

4月3日（金）・『アメリカ沈没』・『ポリス・ストーリー／レジェンド』

4月4日（土）・『トランスフォーマー／ビースト覚醒』

4月15日（水）・Prime Original『ボールズ・アップ』※16:00から独占配信

4月17日（金）

・『ワーキングマン』※独占配信・Prime Original『ベンガンサ 愛と絆の報復』※15:00から独占配信

4月18日（土）・『ミッション：インポッシブル／デッドレコニング』

4月23日（木）・『28年後...』※見放題独占配信

4月24日（金）・『アウトローズ』※独占配信・『ウォーフェア 戦地最前線』※独占配信・『ザ・ザ・コルダのフェニキア計画』※見放題最速配信・『ムーンウォーカー』

4月25日（土）・『ベルナデット 最強のファーストレディ』

4月27日（月）・『ザ・チェイサー／追撃者』

4月30日（木）・『ブラックバッグ』※見放題最速配信

テレビドラマ（日本）4月1日（水）・『Woman』・『美しい彼』シーズン1～2・『家政婦のミタ』・『恋をするなら二度目が上等』・『ジャックフロスト』・『どうか私より不幸でいて下さい』・『年下童貞くんに翻弄されてます』・『ビジネス婚―好きになったら離婚します―』

4月12日（日）・『エラー』

4月17日（金）・『刑事、ふりだしに戻る』

4月26日（日）・『真田丸』

4月27日（月）・『眠狂四郎』

4月29日（水）・『魯山人のかまど』

テレビドラマ（海外）4月1日（水）・『JACK&JOKER U STEAL MY HEART』（タイ）・『Wandee Goodday』（タイ）・『秘密の扉』（韓国）・『布団キックロマンス』（韓国）※見放題独占配信・『ブルームスは好きですか?』（韓国）・『法廷プリンス-イ判サ判-』（韓国）

4月4日（土）・『雪中悍刀行～徐鳳年、北椋王への道』（中国）

4月8日（水）・『水墨恋画～転生から始まるロマンス～』（中国）・Prime Original『ザ・ボーイズ』ファイナル・シーズン ※16:00から独占配信

4月15日（水）・『2.5次元の恋～愛しのイケメン声優～』（中国）

4月22日（水）・『探偵医嬢～うっかり拾った運命の恋～』（中国）

4月29日（水）・『オレ様将軍はワガママ姫に恋をするらしい』（中国）・Prime Original『精霊たちの家』シーズン1 ※13:00から独占配信

テレビアニメ（日本）4月1日（水）・『白豚貴族ですが前世の記憶が生えたのでひよこな弟育てます』・『杖と剣のウィストリア』・『ドロヘドロ Season2』・『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。』・『無職転生～異世界行ったら本気だす～』・『無職転生II ～異世界行ったら本気だす～』

4月2日（木）・『異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する～レベルアップは人生を変えた～』・『異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する～レベルアップは人生を変えた～TVSP』・『ガンバレ!中村くん!!』・『Dr.STONE SCIENCE FUTURE 第3クール』・『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』

4月3日（金）・『霧尾ファンクラブ』・『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』※見放題最速配信・『リィンカーネーションの花弁』※見放題最速配信

4月4日（土）・アニメ『リラックマ』・『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』・『スノウボールアース』・『大賢者リドルの時間逆行』・『転生したらスライムだった件 第4期』・『本好きの下剋上 領主の養女』※見放題最速配信・『ようこそ実力至上主義の教室へ』・『ようこそ実力至上主義の教室へ 2nd Season』・『ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season』・『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season』

4月5日（日）・『日本三國』※21:00から世界最速配信・『魔法の姉妹ルルットリリィ』・『メイドさんは食べるだけ』・『黄泉のツガイ』

4月6日（月）・『あかね噺』・『異世界のんびり農家2』※見放題独占配信・『ゴーストコンサート : missing Songs』・『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う 3rd season』・『とんがり帽子のアトリエ』・『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』・『魔入りました！入間くん 第4シリーズ』・『魔物喰らいの冒険者～俺だけ魔物を喰らって強くなる～』

4月7日（火）・『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』・『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』・『NEEDY GIRL OVERDOSE』・『百鬼夜行抄』・『マリッジトキシン』※見放題最速配信・『LIAR GAME』

4月8日（水）・『カナン様はあくまでチョロい』・『左ききのエレン』※見放題最速配信

4月9日（木）・『大きい女の子は好きですか?【オンエア版】』・『ワンピース シーズン12』

4月10日（金）・『神の庭付き櫟木邸』・『ダイヤのA act II -Second Season-』・『氷の城壁』・『MAO』

4月11日（土）

・『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』※世界見放題独占配信・『Re:ゼロから始める異世界生活 4th season』

4月12日（日）・『杖と剣のウィストリア 第二期』※見放題最速配信・『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』

4月13日（月）・『クジマ歌えば家ほろろ』・TVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」俺「勇者の肋骨で」』・『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season２』・『レプリカだって、恋をする。』

4月14日（火）・『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』

4月15日（水）・『淡島百景』・『彼女、お借りします Season5』・『よわよわ先生 オンエアver.』

4月16日（木）・『神の雫』

4月17日（金）・『夜桜さんちの大作戦 第2期』

4月19日（日）・『愛してるゲームを終わらせたい』

4月24日（金）・『Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士（ペット）として暮らしてます』

テレビアニメ（海外）4月7日（火）・『おねがい!ポコタ村長』

バラエティー（日本）4月1日（水）・『世界ウルルン滞在記』

スポーツ4月11日（土）・『Prime Video Boxing 15』※独占ライブ配信

（文＝リアルサウンド編集部）