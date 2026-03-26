大分市が物価高対策や経済活性化を目的に発行する過去最大規模のプレミアム付き商品券は4月13日から申し込みの受け付けが始まります。

県内に住んでいる人なら申し込めるということです。

定例会見

◆足立大分市長（定例会見）

「大分市以外の人も市内でかなり買う、利用する人が多いので、全体で経済活性化が図れればいい」

大分市のプレミアム付き商品券は1冊あたり1万円で販売され1万3000円分の買い物を市内の店ですることができます。

このうち対象の店舗すべてで使える券が6000円分、中小・小規模の店専用の券が7000円分となっています。

定例会見

商品券は紙と電子で34万9000冊発行され、発行総額は45億3700万円で過去最大規模となります。

インターネットの特設サイトから申し込めますがネットに慣れていない人のためのサポートセンターも市内6か所に設置されます。

申込期間は4月13日から24日までで1人4冊まで、県内に住んでいれば申し込むことが出来ます。申し込みが多かった場合は抽選になるということです。利用出来る期間は6月1日から8月31日までとなっています。