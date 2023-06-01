【Amazonセール】レグザの有機EL/液晶TVがお買い得。ゲーム専用機能搭載の75V型4K液晶モデルも【新生活セールFinal2026】
【Amazon 新生活セール Final】 先行セール：3月31日0時～ 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分
85V型4K液晶テレビ「85E350N」（2025年モデル）
Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にREGZA（レグザ）の有機ELテレビおよび液晶テレビが追加された。
セールでは、豊かな色彩表現を可能にする高コントラスト低反射有機ELパネルを搭載した65V型4K有機ELテレビ「65X8900L」（2022年モデル）や、対戦型ゲームやレーシングゲームなどハイスピードが要求されるゲーム向けに144Hz VRRゲームモードを搭載し、ゲームのジャンルに適した画質モードも選べるなど、ゲーム専用機能を搭載した75V型4K液晶テレビ「75E670R」（2025年モデル）などがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。