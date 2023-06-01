【Amazon 新生活セール Final】 先行セール：3月31日0時～ 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分

85V型4K液晶テレビ「85E350N」（2025年モデル）

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にREGZA（レグザ）の有機ELテレビおよび液晶テレビが追加された。

セールでは、豊かな色彩表現を可能にする高コントラスト低反射有機ELパネルを搭載した65V型4K有機ELテレビ「65X8900L」（2022年モデル）や、対戦型ゲームやレーシングゲームなどハイスピードが要求されるゲーム向けに144Hz VRRゲームモードを搭載し、ゲームのジャンルに適した画質モードも選べるなど、ゲーム専用機能を搭載した75V型4K液晶テレビ「75E670R」（2025年モデル）などがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

65V型4K有機ELテレビ「65X8900L」（2022年モデル）

75V型4K液晶テレビ「75E670R」（2025年モデル）