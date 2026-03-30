「合わない服がほぼない」最も着回せるジャケット「春のオシャレで失敗しない」困ったときの実例集







重たいアウターを手放して、そろそろジャケットを本格稼働。きちんと見せる目的で使うのはもちろん、抜け感を出したり、新しさを受け入れたり。本来の役割以上の着方ができるタイプに目をつけて、ジャケット頼みで「これから」をシミュレーション！







【着回すジャケット】「コートなみの整え力」角張ったBOX型

ベージュジャケット／THE SHINZONE（Shinzone ルミネ新宿店）



肩パッドにより輪郭が立体的になり、羽織るだけで体の華奢見せがかなう。かっちりとしたシルエットでも力みすぎないよう、淡いベージュの柔和な色をチョイス。







Ｔシャツ＋デニムをクラスアップ

ベージュジャケットは着まわし。グレーＴシャツ／MEILLEUR MOMENT（THIRD MAGAZINE） デニムパンツ／リーバイス®（リーバイ・ストラウス ジャパン） サングラス／Ray-Ban（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス） バッグ／マロウ（プレインピープル青山） ソックス／靴下屋（タビオ） ローファー／CHARLES & KEITH（CHARLES & KEITH JAPAN）







カジュアルなデニムスタイルにひっかけて大人っぽく仕上げる、王道の使い方からスタート。メンズライクな服装でもベージュのジャケットだからやさしげ。







ほぼ黒の日の抜けづくり

ベージュジャケットは着まわし。黒レザージャケット／LOEFF（エイチ ビューティー＆ユース） 中に着たワンピース（4月発売）／プレインピープル（プレインピープル青山） ヘアバンド／CA4LA（CA4LA プレスルーム） ピアス／Kenneth Jay Lane（ZUTTOHOLIC） チェックバッグ／COS（COS 青山店） スニーカー／MOONSTAR（ムーンスター カスタマーセンター）







レザージャケットの中に仕込み、ベスト感覚で活用。生地も色も薄いため、アウターどうしを重ねてももたつかないうえ、上下黒の重厚感を緩和できる。







(服のプライスなど詳細へ)

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