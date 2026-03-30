「バチェラー」岩間恵、夫・友永真也の誕生日をハワイで祝福 ビーチでの夫婦ショット公開「仲良しで憧れる」「幸せそう」の声
【モデルプレス＝2026/03/30】2019年に配信されたAmazon Prime Videoの番組「バチェラー・ジャパン」シーズン3に出演していた岩間恵が3月29日、自身の公式Instagramを更新。同番組でバチェラーを務めた夫の友永真也とのハワイでの様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】バチェラー美女「幸せそう」水着姿でイケメン夫とバカンス
岩間は「祝ともながしんや（友永）39歳」と友永の誕生日を報告し「今年はハワイでお祝いします」と、ハワイの海沿いや展望台で観光を楽しむ姿や食事をしている2人をまとめたリール動画を投稿。青い空と海を背景に青い水着姿の岩間と青いポロシャツに短パンの友永が仲睦まじく腕を組んでいる様子を公開している。「家族にたくさん動画撮ってもらってすでに思い出いっぱい ラスト30代、良い年にしよう」と満足そうにつづりつつ「だがしかし、本人はパスポートを無くすという失態をおかしてしまっており、本日は忙しくなりそうです．．．無事見つかると良いな」と旅行中のハプニングをユーモアたっぷりに明かしている。
この投稿には「素敵な夫婦」「仲良しで憧れる」「幸せそう」「ハワイ似合いすぎ」「エピソードも微笑ましい」「関係性の良さが伝わってくる」などの反響が寄せられている。
「バチェラー・ジャパン」とは、1人の成功した独身男性＝「バチェラー」が、20人の女性の中から真実の愛、運命の恋人を選ぶ、台本無しの恋愛リアリティ番組。同シーズンでバチェラーだった友永は、岩間と迷った末に元・北新地ホステスの水田あゆみを選んだが、約1ヶ月後に岩間のことを忘れられなかったことを理由に水田に別れを告げ、岩間と交際を開始。2人はその後2020年7月に結婚した。（modelpress編集部）
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◆「バチェラー」友永真也＆岩間恵夫妻、ハワイで誕生日を祝福
岩間は「祝ともながしんや（友永）39歳」と友永の誕生日を報告し「今年はハワイでお祝いします」と、ハワイの海沿いや展望台で観光を楽しむ姿や食事をしている2人をまとめたリール動画を投稿。青い空と海を背景に青い水着姿の岩間と青いポロシャツに短パンの友永が仲睦まじく腕を組んでいる様子を公開している。「家族にたくさん動画撮ってもらってすでに思い出いっぱい ラスト30代、良い年にしよう」と満足そうにつづりつつ「だがしかし、本人はパスポートを無くすという失態をおかしてしまっており、本日は忙しくなりそうです．．．無事見つかると良いな」と旅行中のハプニングをユーモアたっぷりに明かしている。
◆岩間恵の投稿に反響
この投稿には「素敵な夫婦」「仲良しで憧れる」「幸せそう」「ハワイ似合いすぎ」「エピソードも微笑ましい」「関係性の良さが伝わってくる」などの反響が寄せられている。
「バチェラー・ジャパン」とは、1人の成功した独身男性＝「バチェラー」が、20人の女性の中から真実の愛、運命の恋人を選ぶ、台本無しの恋愛リアリティ番組。同シーズンでバチェラーだった友永は、岩間と迷った末に元・北新地ホステスの水田あゆみを選んだが、約1ヶ月後に岩間のことを忘れられなかったことを理由に水田に別れを告げ、岩間と交際を開始。2人はその後2020年7月に結婚した。（modelpress編集部）
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