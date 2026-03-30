King & Prince・永瀬廉、「キンプリのMCムラがある」”絶好調”だった回明かす「あれはウケてた」
King & Princeの永瀬廉が30日、大阪・八尾の映画館で行われた実写映画『鬼の花嫁』(公開中)の舞台あいさつに、共演する伊藤健太郎と共に登壇。King & Princeライブでの裏話を明かした。
【写真】2人とも顔が小さすぎる…！永瀬廉＆伊藤健太郎
大阪・八尾は、永瀬が少年時代を過ごした思い出の地。これまで、他作品の舞台あいさつで大阪を訪れたことはあったが、八尾での舞台あいさつは、初めてのこと。永瀬が登場すると客席からは大歓声。また客席から「おかえりー」という温かい声も飛んだ。永瀬は「まさかアリオ八尾で、舞台あいさつをする日がくるとはねえ。なんか懐かしい気持ち」としみじみと語った。
東京でウケたネタが、大阪ではスベってしまったという伊藤のエピソードを受けて、地域ごとでの違いを聞かれた永瀬。「やっぱ大阪に来ると、変に力んじゃうというか。大阪ってことはおもろいこと言わなあかんかなみたいな。肩回せば回すほどキンプリ空回るんで」とぶっちゃけ。
伊藤が鑑賞した東京ドーム公演ではウケていたと話すと、「（高橋※高＝はしごだか）海人と話してて…。申し訳ないけど、キンプリのMCムラがあるんですよ」と告白。伊藤が「あの日はどうだった？」と聞けば「あの日は絶好調。やっぱ絶好調だと俺らも覚えていて、東京の2日目なんですけど、あれはウケてた」と明かし、会場の笑いを誘った。
永瀬は「全部絶好調でいきたいねんけど、やっぱどうしても違う日もあるんですよね。頑張ってんねんけど。そこが我々キンプリの今後の課題かな」と話していた。
本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。鬼龍院家の次期当主・鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）役の永瀬と、鬼に花嫁として見初められる平凡な女子大生・東雲柚子（しののめ・ゆず）役の吉川愛のダブル主演。伊藤は “鬼”の一族である玲夜と並び、あやかしの中でも力を持つ三大種族のひとつである“妖狐”の一族で、柚子の妹・花梨を花嫁として見初める狐月瑶太（こげつ・ようた）を演じる。
【写真】2人とも顔が小さすぎる…！永瀬廉＆伊藤健太郎
大阪・八尾は、永瀬が少年時代を過ごした思い出の地。これまで、他作品の舞台あいさつで大阪を訪れたことはあったが、八尾での舞台あいさつは、初めてのこと。永瀬が登場すると客席からは大歓声。また客席から「おかえりー」という温かい声も飛んだ。永瀬は「まさかアリオ八尾で、舞台あいさつをする日がくるとはねえ。なんか懐かしい気持ち」としみじみと語った。
伊藤が鑑賞した東京ドーム公演ではウケていたと話すと、「（高橋※高＝はしごだか）海人と話してて…。申し訳ないけど、キンプリのMCムラがあるんですよ」と告白。伊藤が「あの日はどうだった？」と聞けば「あの日は絶好調。やっぱ絶好調だと俺らも覚えていて、東京の2日目なんですけど、あれはウケてた」と明かし、会場の笑いを誘った。
永瀬は「全部絶好調でいきたいねんけど、やっぱどうしても違う日もあるんですよね。頑張ってんねんけど。そこが我々キンプリの今後の課題かな」と話していた。
本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。鬼龍院家の次期当主・鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）役の永瀬と、鬼に花嫁として見初められる平凡な女子大生・東雲柚子（しののめ・ゆず）役の吉川愛のダブル主演。伊藤は “鬼”の一族である玲夜と並び、あやかしの中でも力を持つ三大種族のひとつである“妖狐”の一族で、柚子の妹・花梨を花嫁として見初める狐月瑶太（こげつ・ようた）を演じる。