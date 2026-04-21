春野菜の豚汁【画像を見る】メイン以外でも豚こまは大活躍！「春野菜の豚汁」大容量でお買い得になっていることも多い豚こま肉。使い切らなかった分は、ひと手間かければおいしさを逃さず保存できるんです！料理研究家の小林まさみさんが豚こまの「うす塩保存」と活用レシピの豚汁を教えてくれました。豚こまをたくさん買ったら「うす塩保存」を！「塩、酒で下味をつけて片栗粉でコーティングしておくと、うまみが逃げず、使うとき