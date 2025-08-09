引き締まりつつ程よくカーヴィでセクシーな体型で一般人からだけでなく、同業アイドルたちにとっても憧れの的となっているTWICEのモモ。デビュー当時は体重が増えるのが怖くて「氷だけ食べていた」「（体重計測の前は）つばを飲み込むのも怖かった」とかなり極端な状態になっていた彼女ですが、「体型を維持し続ける自分なりのやり方がある」と最近語りました。一体どのようにしてダイエット＆体型キープしているのでしょうか？必