JR名古屋駅の東海道新幹線・改札前に帰宅客が集まり大混雑していたとして、その様子を伝える写真や動画がX上で次々に投稿された。

アイドルのライブやF1など大規模イベントが週末に集中したのが原因とみられている。日本の改札に慣れない様子の外国人観光客も報告されていた。JR東海は、「混雑時に駅では、列車の運行状況等を多言語でご案内しております」などと取材に説明している。

外国人が間違ってクレカを改札に投入？

「順番にご案内しておりま〜す」「押さないで下さい！」

改札前に集まった大勢の客を前に、駅員がこう絶叫している。

ICカードを持っている客を誘導しようとしているが、客はどんどん進んでくる。「前の方、ゆっくり進んで下さ〜い！」。呼びかけるのが精一杯な様子だ。

この動画は、2026年3月29日の日曜日の夜にX上で投稿された。混雑の様子を撮った写真も、別の客から次々に投稿されている。

この日夜の名古屋駅は、尋常ではない状況だったようだ。

X上では、改札を通るまで数十分かかって新幹線に乗り遅れそうになった、駅員に詰め寄ってる人も何人もいて騒然となっている、キンプリライブを見に来た高校生の女の子が泣きながら電話していた、といった体験談や目撃情報が相次いだ。新幹線に乗ってからも、自由席がすし詰め状態だったといった情報も出ていた。

投稿された写真を見ると、日本人乗客に交じって、戸惑う様子の外国人の姿も見られた。クレジットカードを間違えて改札に使うなど、慣れない様子で手間取るケースが多かったとの報告もあった。

JR東海では、29日21時ごろに東海道新幹線（東京〜新大阪）運行情報の公式Xを更新し、「名古屋駅でのお客様混雑のため、一部の上り列車に遅れが発生しています」と伝えた。また、この混雑に伴い、名古屋駅を22時33分に出発する品川駅行きの臨時のぞみ210号を出し、普通車を全車自由席にする対応を行った。

では、一体なぜこのような異例の混乱が起きたのだろうか。

「ホームページやXでも、運行情報を多言語で提供」

この日は、アイドルグループ「King & Prince」やロックバンド「King Gnu」などのライブが名古屋市内の会場で行われた。また、名古屋駅から列車で行く三重県内の鈴鹿サーキットでは、F1日本グランプリがあった。さらに、愛知県豊明市内にある中京競馬場では高松宮記念G1レースと、全国規模のイベントが周囲で相次いでいた。

こうした状況から、東海地区のターミナル駅である名古屋駅に帰宅客が集中したのではないかとX上では指摘されている。また、東京駅などと比べて、名古屋駅の構内が狭すぎることも一因ではないかとみる向きもあった。

JR東海の東京広報室は3月30日、J-CASTニュースの取材に対し、この混雑によるケガ人は確認していないとしたうえで、こう説明した。

「一般論として、イベントが重なり多くのお客様にご利用いただくと混雑が発生することがございます。混雑時に駅では、駅係員による直接のご案内に加え、改札口等に設けている専用ディスプレイや自動放送により、列車の運行状況等を多言語でご案内しております。また、当社ホームページやX（旧ツイッター）を活用し、列車の遅延状況や現在の在線状況等の運行情報を多言語で提供しております」

（J-CASTニュース編集部 野口博之）