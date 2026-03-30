ÆüËÜ¼Ö¤Î2·îÀ¤³¦À¸»º1.4¡ó¸º¡¡8¼Ò¡¢ÃæÅì¸þ¤±¸º»º¤âº£¸å±Æ¶Á
¡¡¼«Æ°¼ÖÂç¼ê8¼Ò¤¬30Æü¸øÉ½¤·¤¿2·î¤ÎÀ¤³¦À¸»ºÂæ¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ1.4¡ó¸º¤Î194Ëü3619Âæ¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡ËÏ¢µÙ¤¬¤º¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç4¼Ò¤¬¸º¾¯¤·¤¿¡£¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤ÎÉõº¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢³Æ¼Ò¤ÏÃæÅì¸þ¤±¤Î¸º»º¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åý·×¾å¤Ï3·î°Ê¹ß¤Ë±Æ¶Á¤¬É½¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÏÆüËÜ¤ÇÀ¸»º¤¹¤ëÃæÅì¸þ¤±¼Ö¼ï¤Ë´Ø¤·¡¢3·î¤ËÌó2ËüÂæ¤Î¸º»º¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢4·î¤âÌó2Ëü4ÀéÂæ¤Î¸º»º¤ò·×²è¡£Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï»Ò²ñ¼Ò¤ÎÆü»º¼«Æ°¼Ö¶å½£¡ÊÊ¡²¬¸©´£ÅÄÄ®¡Ë¤Î¹©¾ì¤Çº£·î¤ËÂ³¤¡¢4·î¤âÀ¸»º¤ò¸º¤é¤¹¡£¥Û¥ó¥À¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î¹©¾ì¤«¤é¤ÎÃæÅì¸þ¤±Í¢½Ð¤ò¸º¤é¤·¤Æ³Æ¹ñÆâ¸þ¤±¤ÎÀ¸»º¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£