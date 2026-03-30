抹茶好き必見♡セブン‐イレブンの宇治抹茶お菓子で春のひとときを

春になると恋しくなる抹茶スイーツ♡セブン‐イレブンから、宇治抹茶を使用した季節限定のお菓子が今年も登場します。サクサク、ザクザク、サクっと…異なる食感とともに楽しめるラインアップは、ちょっとしたご褒美やおでかけのお供にもぴったり。手軽に買えるのに、しっかりとした抹茶の風味が楽しめるのも魅力です。春だけの特別なおやつ時間を楽しんでみて♪

食感が楽しい抹茶スイーツ

今回登場するのは、食感の違いを楽しめる3種類の宇治抹茶スイーツ。

サクサクのパイ、ザクザクのクランチ、サクっと軽やかなかりんとうと、それぞれ異なる食感とともに、宇治抹茶の香りやほろ苦さを堪能できます。

どれも抹茶の風味をしっかり感じられる仕上がりで、甘さとのバランスも絶妙。気分やシーンに合わせて選べるのも嬉しいポイントです♪

グラニースミス×みすゞ飴♡すもも香る春限定アップルパイ登場

商品ラインアップ＆価格

セブンプレミアム宇治抹茶ミルフィーユ

価格：278.64円(税込)

発売日：3月31日（火）～順次

販売エリア：全国

サクサクのパイとクリームを重ね、宇治抹茶チョコでコーティングした贅沢なお菓子。

セブンプレミアムザクザククランチチョコ宇治抹茶

価格：267.84円(税込)

発売日：3月31日（火）～順次

販売エリア：全国

ドライ小豆甘納豆とクランチのザクザク食感が楽しい、ひとくちサイズのチョコ。

セブンプレミアム宇治抹茶チョコがけかりんとう

価格：267.84円(税込)

発売日：3月31日（火）～順次

販売エリア：全国

かりんとうのやさしい甘さと抹茶チョコのほろ苦さが絶妙にマッチ。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

春の抹茶時間を楽しんで

セブン‐イレブンの宇治抹茶スイーツは、手軽に本格的な味わいを楽しめるのが魅力♡それぞれ異なる食感と風味で、飽きずに楽しめるラインアップになっています。おうち時間のお供にはもちろん、ちょっとしたご褒美にもぴったり。春だけの特別な味わいを、この機会にぜひチェックしてみてください♪