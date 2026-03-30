女優の満島ひかり（40）が3月30日、妊娠と再婚をInstagramで報告した。モデルの浅野啓介（32）と連名で、〈先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました そして お腹の中には新しい命が宿っております〉というメッセージを発表している。

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3月下旬のこと──満島は黒いアウターに真っ赤なパンツ、手にミモザの花束を持って歩いていた。花束と浅野が着ている黄色いロングコートの色合いが見事にマッチしており、まるでファッション誌の1ページだ。地元住民も周囲を通りかかるなか、2人は特にマスクなどで変装しておらず、堂々としている。

満島は2010年10月、主演映画『川の底からこんにちは』でメガホンを取った映画監督の石井裕也氏と結婚。しかし、2016年1月に離婚した。スポーツ紙記者は、「生活や結婚をめぐり価値観のズレがあったといいます」と語った。

一部メディアでは当時、満島の離婚と同時に、TBS系ドラマ『ごめんね青春！』などで共演した俳優・永山絢斗（37）との新たなロマンスを報じた。前出のスポーツ紙記者の話。

「双方の所属事務所が"最近になり、お付き合いを始めたと聞いている"と報道にコメントし、事務所公認の交際でした。 しかし2019年7月に出演したトーク番組で、満島さんは、『私もいい人探さないと』と発言しており、 その頃には破局していたのかもしれません」

そして見つけた"いい人"であり、再婚相手の浅野は、満島より8つ年下の1994年3月生まれ。もともとデザイン事務所で働いていたが、バイト感覚でモデルの仕事を始めたところ、すぐにマクドナルドの広告や『MEN’S NON-NO』に出演し、海外でも活躍するモデルになったという異色の経歴の持ち主だ。

モデル業界の関係者が証言する。

「当初はモデルではなくクリエイティブ志望だっただけあって、アートへの感度が高い方です。モデルとしてデビューした後に、"絵の勉強がしたい"とアメリカ留学 を決めたこともある。

あまり芸能人らしくないタイプで、若い頃は恋人の存在を全く隠さず、ラブラブなツーショットをSNSで公開していた。お相手もまた有名モデルだったが、インタビューなどでも同棲生活について堂々と語っていました。

芸能界の第一線を走る満島さんも、いつだってナチュラルに振る舞う浅野さんの前ではリラックスして過ごせるのでしょう」

満島は、結婚発表で、〈周りからの協力や温かな気持ちをいただき いまは心身の健康をいちばんに幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています〉ともつづっていた。

ミモザの花言葉は、"感謝"と"思いやり"。お互いに慈しみ合う良い関係が築けているのだろう。