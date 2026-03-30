CUTIE STREETが、7月25日、26日に韓国 世宗大学 大洋ホールにて韓国アンコール公演『CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER』を開催する。

（関連：【画像あり】3月28日、29日開催 『CUTIE STREET Live in Korea 2026』ライブ写真）

本公演は、3月28日、29日に韓国 ソウル YES24ワンダーロックホールにて行われた『CUTIE STREET Live in Korea 2026』のチケットが即完売したことを受けて開催される。同公演の最終日では、メンバーの桜庭遥花が「韓国のきゅーてすとたちにまた会いに来れるということで、本当に私たちも嬉しいです！」と伝えた。

本公演のチケットは、本日3月30日のWeverse抽選応募開始を皮切りに、4月14日より先行販売、4月21日より一般販売が順次開始となる。また、CUTIE STREETオフィシャルファンクラブ有料会員向けにツアーも実施予定となっており、詳細は後日発表される。

（文＝リアルサウンド編集部）