水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　3月30日〜4月5日の運勢

【2026年3月30日〜4月5日の運勢】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

⾃分のうさぎタイプを知る

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今週の運勢場をまとめて大きく前進！深い愛情も示して

あなたの言葉や行動が、人の気持ちを動かし、物事をスムーズに進める力になります。特に人と人の間に入って場を落ち着かせたり、大勢の意見をまとめたりと“つなぐ役割”で活躍できそう。5日はストレートな愛情表現が吉。素直な気持ちを届けて。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今週の運勢まずは動く！すべての経験が未来を切り開くヒントに

行動することで見えてくることが多いとき。この先の展開も読みやすくなるはず。順調に進むこともあれば、思い通りにいかないこともありますが、そのどれもが次のステップにつながる大事な経験です。3日は予定が変わりやすい暗示。無理に進めず、翌日以降に切り替えて。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今週の運勢身の回りのことを整え直すチャンス！ときには力を抜いて

気持ちが引き締まり、細部に意識が向きやすくなります。さまざまなことにていねいに向き合えるので、生活習慣やお金の流れなど身の回りを見直すと、新たな発見がありそう。4日は完璧を求めすぎず、少し肩の力を抜いて過ごして。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今週の運勢存在感が高まって注目される機会が増えそう。アプローチは自分から

新しいつながりやワクワクする出来事に恵まれ、自然と輪の中心に立つ場面が増えていきます。あなたの言葉がきっかけで距離が縮まることも多いので、気になる相手には自分からサインを送ってみて。5日は余計なひと言に注意。大切な人との会話はていねいに。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今週の運勢行動が雑になりやすいとき。いつもよりていねいに

気持ちが急ぎやすく、日々の所作、言葉の返し方、物の扱いが雑になりがち。いつもよりていねいさを意識すると、余計なトラブルを避けられます。あまり興味のない話題や相手が大切にしているものに触れるときも、一歩引く姿勢でいると安心。30日は静かな時間から、いいひらめきが訪れそう。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今週の運勢気心の知れた人を味方に。助け合って前進！

一人ではむずかしく感じることも、だれかと力を合わせることでスムーズに進むとき。仕事でも遊びでも、迷ったり行きづまったりしたら、家族や友人、趣味仲間など、気軽に頼れる人に話してみて。31日はふと心に浮かんだ人へ連絡を。思いがけない再会や新しい展開につながるかも。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今週の運勢真剣なやり取りが人との距離を縮める。まずは相手の話を聞いて

素直な気持ちを交わすことで、関係が深まりやすい運気。あなたが相談を受ける場面もあれば、自分の悩みを打ち明けることで距離が縮まる場面も多そう。意外な相手から声をかけられても、まずは耳を傾けてみて。1日は仕切り直しに最適。小さな決断や変化は吉。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今週の運勢オーバーワーク気味。早めにペースを落とし、リラックスを

やることが重なり、追い立てられるように過ぎていきそう。特に30日は、焦りからつい無理をしてしまう暗示。今週大切なのは、こまめなセルフケア。小さな違和感もそのままにせず、早めに休む・ゆるめる・整えるを意識して。2日の満月は“粘り勝ち”の予感。最後まであきらめないで。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今週の運勢“今の自分に合うもの”と出会う。3日の直感を信じて！

自分にしっくりくる、何かと出会えそう。特に3日にピンときたもの、人、場所、環境は“本当に自分に合うもの”の可能性大。ただし31日は深みにはまりやすく、ひとつの考えに引きずられがちなので、意識してゆるく過ごしましょう。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今週の運勢運気の転換期。イレギュラーな出来事から新しい道が開く！

予想外の出来事に振り回されやすい時期ですが、それは新たなスタートのためのきっかけかもしれません。ちゃんと向き合って対処することで、状況がクリアになり、次のステップが見えてきます。特に4日のハプニングは運気の転換点になる可能性大。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

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水晶玉子 占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。



