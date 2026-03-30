【専門家の目｜ハーフナー・マイク】日本はスコットランド相手に1-0で勝利

日本代表は現地時間3月28日、グラスゴー・ハムデンパークでスコットランド代表と対戦し、1-0で勝利した。

この試合でアピールを見せた選手について元日本代表FWハーフナー・マイク氏に語ってもらった。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）

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「僕が監督だったら本大会メンバーに入れるかな」

ハーフナー氏がそう言及したのは、スコットランド戦がA代表デビュー戦ながらも決勝弾をアシストした21歳FW塩貝健人だ。塩貝は後半33分から出場すると、チームに活気をもたらした。

「後半、主力選手たちが入ってから、『やっぱりちょっと違うな』みたいな感じは見受けられましたよね。そのなかでさらに塩貝選手は活気に満ち溢れていましたし、『やってやろう感』がすごい出ていた。動きもキレもすごかった。もちろん短い時間でアピールしなきゃいけなかったし、スタメンから出ている選手とは違ってペース配分とかそういうの考えていないかもですが、それでも存在感が凄くあった」

FW上田綺世との2トップを組んだ塩貝は後半39分、左サイドを崩したところでDF鈴木淳之介のパスを受けるとターンをしながらトラップ。少し流れたものの、このボールをMF伊東純也が決めて決勝弾をアシストする形となった。

さらにアシストだけではなく、浮き球のボールを収めてターンで相手を剥がし、味方にパスをつなげるシーンも。そして攻撃面だけでなく、何度も果敢なプレスをするなど守備でも貢献し、森保一監督も「2回、3回とハイスピードで追ってくれて、貢献してくれた」と評価していた。

ハーフナー氏も「随所でいいプレー見せていましたし、ターンや前への仕掛け、本当にギラギラ感が伝わってくるというか。最初で最後のチャンスの振る舞いで、かつそれでも空回りはしていない。本当アピールになったかなと思いますし、あのプレーを見せられると途中から出したくなりますもんね監督も。途中からのやり方というか、出方も分かっていますし、チームにギアも入れられるっていう意味では1番、元々選ばれてなかった選手でアピールできたのは塩貝選手だと思います」と絶賛していた。

塩貝は今季スタートしたNECナイメヘンンでは大半が途中出場のなかでリーグ戦12試合7得点を挙げる活躍を披露し、ヴォルフスブルク移籍直後も途中出場から存在感を発揮。加入から5試合目の2月21日アウクスブルク戦で後半途中から出場すると、カウンターから最後はパスを受けて押し込み、移籍後初ゴールをマーク。その後のリーグ戦でも主に途中出場からチームを牽引している。

「途中から入ってそのまま見せ場なく終わることなんてざらにあるので、流れを変えられる選手は特に貴重だと思います。日本だったら上田選手がスタメンで、勝っていたら交代するかもしれないけど、同点もしくはリードを許していたら上田選手は外せない。塩貝選手はスピード持ってしっかりプレスもかけられて、自分でもボールを運べる選手。途中から出るって考えたら、流れを変えられるの塩貝選手や伊東純也選手あたりを入れたいですよね」

途中出場から短い時間で印象的なプレーを見せ結果も残した塩貝。強豪イングランド相手にどこまでのプレーを見せられるのか、そして本大会メンバー入りを勝ち取ることができるのか、今後の活躍から目が離せない。（FOOTBALL ZONE編集部）