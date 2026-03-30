開催：2026.3.30

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 8 - 6 [ツインズ]

MLBの試合が30日に行われ、オリオールパークでオリオールズとツインズが対戦した。

オリオールズの先発投手はシェーン・バズ、対するツインズの先発投手はベイリー・オーバーで試合は開始した。

2回表、7番 トレバー・ラーナック 5球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでツインズ得点 BAL 0-1 MIN、9番 トリスタン・グレイ 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 BAL 0-3 MIN、さらに走者生還 しかし先の塁を狙うもアウトでツインズ得点 BAL 0-4 MIN

4回裏、6番 タイラー・オニール 5球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでオリオールズ得点 BAL 3-4 MIN

6回裏、8番 ディラン・ビーバーズ 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 BAL 5-4 MIN

7回表、8番 ロイス・ルイス 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでツインズ得点 BAL 5-5 MIN

7回裏、3番 ピート・アロンソ 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 6-5 MIN、4番 アドリー・ラッチマン 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 BAL 7-5 MIN、7番 コビー・メヨ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 8-5 MIN

8回表、9番 トリスタン・グレイ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 BAL 8-6 MIN

試合は8対6でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのリコ・ガルシアで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はツインズのミック・アベルで、ここまで0勝1敗0S。オリオールズのヘルズリーにセーブがつき、0勝0敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-30 05:56:12 更新