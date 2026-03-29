「てんちむ」こと橋本甜歌が29日、インスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いてファンへ感謝をつづった。

28日に元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏と、1月30日に結婚したことを発表した橋本は「ファンの皆さま、たくさんの暖かいDMやコメント 本当に本当にありがとうございます うるうるしながら全部目を通してます!!! こうして皆さんにちゃんと報告できたこと、わたしもとっても嬉しいです!!!本当にありがとう」と感謝を伝えた。

続けて「意外と言ったら失礼なのですが、本当に優しくて思いやりがあって超超超素敵な旦那さんです!!」と報告し「そんな旦那さんのお陰で結婚ってこんな素晴らしいものなんだ...！と私自身、結婚に対する概念が変わったり気付かされることも多く、日々成長中です」と打ち明けた。

さらに「そんな素敵な旦那さんを生涯かけてずっと支えて、どんなことも一緒に乗り越えて、一番の味方でいられる奥さんでありたいと思います。至らない部分も多いかと思いますが、どうか暖かく見守っていただければ婚しいです！改めて、本当にたくさんの暖かいお言葉、ありがとうございました」と再度感謝を伝えた。