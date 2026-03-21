元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（36）の秘書を務めるますこ氏が21日に自身のX（旧ツイッター）を更新。三崎氏に関するあの“ウワサ”を本人に直撃したと明かした。三崎氏を巡っては、ユーチューバー・てんちむとの結婚を「匂わせているのではないか?」といった情報が拡散。てんちむは2月にインスタグラムのストーリーズを更新したが、その位置情報をカナダの高級ホテルに設定しており、また「Honeymoon（ハネムーン）」