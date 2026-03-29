『リゼロ』第4期ノンクレジットOP映像公開 第67話あらすじ＆場面カット解禁
テレビアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』（リゼロ）4th seasonが、4月8日よりTOKYO MX、AT-Xほか全国21局にて放送・配信開始される。あわせてノンクレジットオープニング映像と第1話（通算67話）あらすじ＆場面カットが解禁された。
【画像】レムの姿が…公開された『リゼロ』第4期の場面カット
鈴木このみfeat. Ashnikkoが歌うTVアニメ4th seasonのオープニング主題歌「Recollect」のノンクレジットオープニング映像が、本日行われたAnimeJapan2026でのステージ内にて初公開された。
本作は、異世界へと召喚されてしまった少年・菜月昴が、頼れるものなど何一つない異世界で、死して時間を巻き戻す“死に戻り”を使い、大切な人たちを守るため、そして確かにあったかけがえのない時間を取り戻すため、絶望に抗い、過酷な運命に立ち向かっていく物語。
著者・長月達平氏、イラスト・大塚真一郎氏の『MF文庫J』（KADOKAWA）のライトノベルが原作で、シリーズ累計1300万部を突破する人気作となっており、テレビアニメ第1期が2016年4月〜9月、第2期が20年7月〜9月、21年1月〜3月、第3期が24年10月〜11月、25年2月〜3月にかけて放送された。
■第67話「君を連れ出す理由／ゴージャス・タイガー・リローデッド」
魔女教大罪司教の襲撃をなんとか退けたスバルたちだったが、『色欲』に姿を変えられた人々、『暴食』に名前や記憶を奪われた者たちなど、失った代償は大きかった。現状解決の糸口を探る中、アナスタシアの提案でルグニカ三英傑の一人、『賢者』シャウラの住まうプレアデス監視塔へ向かうことを決意する。一方、療養のためプリステラに残ったガーフィールはミミと一緒に、記憶を失った母リアラの家を訪れていた。
【画像】レムの姿が…公開された『リゼロ』第4期の場面カット
鈴木このみfeat. Ashnikkoが歌うTVアニメ4th seasonのオープニング主題歌「Recollect」のノンクレジットオープニング映像が、本日行われたAnimeJapan2026でのステージ内にて初公開された。
著者・長月達平氏、イラスト・大塚真一郎氏の『MF文庫J』（KADOKAWA）のライトノベルが原作で、シリーズ累計1300万部を突破する人気作となっており、テレビアニメ第1期が2016年4月〜9月、第2期が20年7月〜9月、21年1月〜3月、第3期が24年10月〜11月、25年2月〜3月にかけて放送された。
■第67話「君を連れ出す理由／ゴージャス・タイガー・リローデッド」
魔女教大罪司教の襲撃をなんとか退けたスバルたちだったが、『色欲』に姿を変えられた人々、『暴食』に名前や記憶を奪われた者たちなど、失った代償は大きかった。現状解決の糸口を探る中、アナスタシアの提案でルグニカ三英傑の一人、『賢者』シャウラの住まうプレアデス監視塔へ向かうことを決意する。一方、療養のためプリステラに残ったガーフィールはミミと一緒に、記憶を失った母リアラの家を訪れていた。
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