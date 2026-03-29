“還元率0.5％”の「クレカ」で“毎月10万円以上”買い物する私、娘は「PayPayならもっとお得なのに」とチクリ。「コード決済」だったら“年間1万2000円”もお得だったって本当!?

2024年のキャッシュレス決済比率は“42.8パーセント”で政府目標を達成

日本でもキャッシュレス決済は徐々に一般的になっており、経済産業省の発表によると、日本国内における2024年のキャッシュレス決済比率は42.8パーセント、決済額は141.0兆円となっています。

決済におけるキャッシュレスの比率は近年、上昇を続けており「2025年までにキャッシュレス決済比率を4割程度にする」という政府目標を達成しています。キャッシュレス決済額および比率の内訳は以下のとおりです。



・クレジットカード：82.9パーセント（116.9兆円）

・デビットカード：3.1パーセント（4.4兆円）

・電子マネー：4.4パーセント（6.2兆円）

・コード決済：9.6パーセント（13.5兆円）



このうちコード決済を見ると、2019年時点の決済額は1.0兆円であったため、5年間で13.5倍に成長したことになります。なお、政府は将来、キャッシュレス決済比率80パーセントを目指すとしています。



クレジットカードのポイント還元率は“0.5％～1.0％程度”が一般的

クレジットカードのポイント還元率は、カードの利用金額に対して還元されるポイントの割合を指します。一般的には0.5～1.0パーセント程度で、1.0パーセント以上なら高還元率といえるでしょう。

そのため、掲題の方が利用している還元率0.5パーセントのカードも、特に低いわけではありません。還元率0.5パーセントで月10万円支払いをした場合、毎月500ポイント貯まるため、年間では6000ポイントの還元を受けられる計算です。



コード決済はキャンペーンや特典で高還元率を実現できるケースも

PayPay株式会社が運営する「PayPay」などの各種コード決済は、基本となる還元率に加え、条件達成やキャンペーンなどによって還元率を上げる機会があることで知られています。

例えば、基本還元率0.5パーセントに加え、条件達成状況に応じて1.0～2.0パーセント程度まで還元率が上がるケースもあります。

仮に還元率1.5パーセントで、前記のクレジットカード決済と同様に月10万円の支払いを行うと、毎月1500ポイント貯まり、年間では1万8000ポイントのポイント還元を受けられる計算です。

還元率0.5パーセントのクレジットカードと比較すると年間1万2000円分の差がつきますが、一般的に還元率の上乗せには条件があります。キャンペーン期間限定となる場合もあるため、常に特定のサービスが有利とは限らないようです。

付帯サービスや使いやすさなども考慮し、クレジットカードやコード決済など複数の選択肢を比較して、自身に合った支払い方法を選びましょう。



まとめ

キャッシュレス決済のうち、クレジットカードの還元率は0.5～1.0パーセント程度が一般的で、掲題の方のカードも特別低いわけではありません。

コード決済の基本還元率はカードと大差なく、条件達成やキャンペーンで還元率が上乗せされます。一見コード決済が有利に思えますが、常時キャンペーンがあるわけではないため、一概にお得とはいえません。それぞれのサービスを比較し、使いやすい決済方法を選びましょう。



出典

経済産業省 2024年のキャッシュレス決済比率を算出しました

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー