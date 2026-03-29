スヌーピーなど人気キャラクターをモチーフにしたシールを日本ホールマークが発売！趣向を凝らした4種でシール交換が楽しみに
1910年にアメリカで生まれ、世界中で愛されているグリーティングカードメーカーの日本法人「日本ホールマーク」から、スヌーピーをはじめとする人気キャラクターをモチーフにしたシールが登場。大ブームのシール交換が楽しくなる、4種類の個性的なラインナップを紹介していこう。
【写真】日本ホールマークから発売されたスヌーピーなど人気キャラクターのシールを見る
■まるでコミックみたいな「4コマステッカー」
コミックや映画のフィルムを彷彿とさせる「4コマステッカー」(各330円)は、1枚ずつ貼ってもまとめて貼ってもかわいい！4コマ×2シートと、合計8枚のシールが1セットになっていて、キャラクターのバリエーションはスヌーピー(4セット)、ムーミン(2セット)、ミニオンズ(2セット)の3タイプ。
■大切な相手にシェアしたい「ペアステッカー」
厚みのあるしっかりとした質感のPVC素材が使われている「ペアステッカー」(各638円)は、デザインがリンクした2枚のステッカーを1セットにした特別感のあるアイテム。大切な誰かと分け合って、ペアデザインを楽しんで！こちらはスヌーピー(3セット)、ムーミン(2セット)、ミニオンズ(1セット)を展開。
■「アクリル素材ステッカー」は立体感とオーロラ箔が豪華！
オーロラ箔加工のフチ取りがあしらわれた「アクリル素材ステッカー」(各638円)は、存在感たっぷりの大きめサイズ。スヌーピーが4種類、ムーミンが2種類、ミニオンズとベイマックス、くまのプーさんがそれぞれ1種類ずつの、全9種類をラインナップ。
■「Sticker Showcase(ステッカーショーケース)」ではLINEスタンプで話題のクリエイターを起用
「Sticker Showcase(ステッカーショーケース)」(各330円)は、手帳や日記のデコレーションにぴったりなシールセット。小さな粒シールに加えて、大きめのステッカーも入ったちょっぴり豪華なセットだ。イラストを手がけたのは、LINEスタンプで話題を集めている新進気鋭のクリエイター5人。テイストの異なる絵柄の中に、きっとあなたの好みに刺さるイラストがあるはず！
以上のアイテムは、全国の「日本ホールマーク」取り扱い専門店や量販店、および「日本ホールマーク公式オンラインストア」にて販売中。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
(C)Moomin Characters(TM)
(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.
(C) Disney
(C) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
【写真】日本ホールマークから発売されたスヌーピーなど人気キャラクターのシールを見る
■まるでコミックみたいな「4コマステッカー」
コミックや映画のフィルムを彷彿とさせる「4コマステッカー」(各330円)は、1枚ずつ貼ってもまとめて貼ってもかわいい！4コマ×2シートと、合計8枚のシールが1セットになっていて、キャラクターのバリエーションはスヌーピー(4セット)、ムーミン(2セット)、ミニオンズ(2セット)の3タイプ。
■大切な相手にシェアしたい「ペアステッカー」
厚みのあるしっかりとした質感のPVC素材が使われている「ペアステッカー」(各638円)は、デザインがリンクした2枚のステッカーを1セットにした特別感のあるアイテム。大切な誰かと分け合って、ペアデザインを楽しんで！こちらはスヌーピー(3セット)、ムーミン(2セット)、ミニオンズ(1セット)を展開。
■「アクリル素材ステッカー」は立体感とオーロラ箔が豪華！
オーロラ箔加工のフチ取りがあしらわれた「アクリル素材ステッカー」(各638円)は、存在感たっぷりの大きめサイズ。スヌーピーが4種類、ムーミンが2種類、ミニオンズとベイマックス、くまのプーさんがそれぞれ1種類ずつの、全9種類をラインナップ。
■「Sticker Showcase(ステッカーショーケース)」ではLINEスタンプで話題のクリエイターを起用
「Sticker Showcase(ステッカーショーケース)」(各330円)は、手帳や日記のデコレーションにぴったりなシールセット。小さな粒シールに加えて、大きめのステッカーも入ったちょっぴり豪華なセットだ。イラストを手がけたのは、LINEスタンプで話題を集めている新進気鋭のクリエイター5人。テイストの異なる絵柄の中に、きっとあなたの好みに刺さるイラストがあるはず！
以上のアイテムは、全国の「日本ホールマーク」取り扱い専門店や量販店、および「日本ホールマーク公式オンラインストア」にて販売中。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
(C)Moomin Characters(TM)
(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.
(C) Disney
(C) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.