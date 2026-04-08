「教習所の誘惑…」これが浮気調査のリアルな現実
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PIO探偵事務所が自身のYouTubeチャンネルで「【浮気調査】1.教習所の誘惑…」を公開した。動画では、依頼者からの相談を受け、ターゲットとなる人物の素行調査を行う尾行の一部始終が収められている。
冒頭、依頼者の男性と探偵が真剣な面持ちで面談を行う様子から動画はスタート。「教習所の誘惑…」と題された今回の調査は、教習所に関連する浮気疑惑を匂わせる。その後、画面は実際の調査映像へと切り替わる。男性がマンションに戻った後、3、4時間ほど経過したタイミングで、対象の女性が自宅マンションから姿を現す。探偵は「尾行を開始します」と状況を伝え、緊迫の追跡がスタートした。
女性は最寄りの駅へと向かい、電車に乗り込む。探偵は一定の距離を保ちながら対象者を見失うことなく追跡を続け、「〇〇線に乗る模様」と記録しつつ、移動中も慎重に監視を継続する。やがて女性は目的の「〇〇駅で下車」し、「北口から出ます」と、その足取りが詳細に追われていく。
駅を出た女性の向かう先について、探偵は「おそらく教習所に向かっていると思われます」と推測を立てた。調査のタイトルにある「教習所」というキーワードに繋がる行動が確認されたところで動画は幕を閉じる。探偵のリアルな調査手法と、対象者の生々しい動向が克明に記録された映像となっている。
冒頭、依頼者の男性と探偵が真剣な面持ちで面談を行う様子から動画はスタート。「教習所の誘惑…」と題された今回の調査は、教習所に関連する浮気疑惑を匂わせる。その後、画面は実際の調査映像へと切り替わる。男性がマンションに戻った後、3、4時間ほど経過したタイミングで、対象の女性が自宅マンションから姿を現す。探偵は「尾行を開始します」と状況を伝え、緊迫の追跡がスタートした。
女性は最寄りの駅へと向かい、電車に乗り込む。探偵は一定の距離を保ちながら対象者を見失うことなく追跡を続け、「〇〇線に乗る模様」と記録しつつ、移動中も慎重に監視を継続する。やがて女性は目的の「〇〇駅で下車」し、「北口から出ます」と、その足取りが詳細に追われていく。
駅を出た女性の向かう先について、探偵は「おそらく教習所に向かっていると思われます」と推測を立てた。調査のタイトルにある「教習所」というキーワードに繋がる行動が確認されたところで動画は幕を閉じる。探偵のリアルな調査手法と、対象者の生々しい動向が克明に記録された映像となっている。
YouTubeの動画内容
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