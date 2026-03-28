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YouTubeチャンネル「花屋ユウの偏愛TV」が、「【USJ25周年】ぶっちゃけどう？初日に行ったらゲリライベント遭遇＆お祝いの嵐で想像を超えてきた。」と題した動画を公開した。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）の25周年イベント初日のパーク内の様子をレポートし、突如始まるゲリライベントや限定メニュー、特別展示など、アニバーサリーイヤーならではの盛り上がりを伝えている。



入園直後、キャノピー下で様々な部署のクルーが集結しているのを発見。間もなくして、ゲリライベント「超Discover U!!!」タイムがスタートした。事前のレクチャーを経て、クルーとゲストが一体となってダンスを踊るイベントに、花屋ユウも参加。「超楽しかった最高」と熱狂し、終了後にはクルーからお祝いの言葉をかけられるなど、温かい歓迎を受けた。続いて、ステージ22の壁面に登場した「Discover U!!!」メンバーズのゴールド、プレミアム購入者の名前が刻印されたボードへ向かい、無事に自身の名前を見つけて記念撮影を行った。



ランチには「スタジオ・スターズ・レストラン」を訪れ、25周年限定の「クラムチャウダーグラタン・プレート」とアニバーサリーデザインのドリンクカップを注文。貝類があまり得意ではないと語る花屋ユウだが、シーフードやマカロニが詰まった熱々のグラタンを一口食べると「美味しいです」「グラタンが美味すぎる」と絶賛した。動画後半では、「ユニバーサル・カーズ・アンド・スターズ・コレクション」の展示エリアを訪問。「バックドラフト」の消防車や「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のデロリアン、「ザ・ブルース・ブラザーズ」のパトカーといった名車が並ぶ壮観な光景を前に、「カッコよすぎないかい？」と興奮を隠せない様子を見せた。



動画を通して、USJ25周年イベントが至る所で驚きと喜びに満ちていることが伺える。本イベントの開催期間は2026年3月4日から2027年3月30日までを予定している。パークを訪れる際は、ゲリライベントの遭遇や限定グルメを堪能しつつ、お祭り気分を存分に味わってみてはいかがだろうか。