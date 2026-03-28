「잠수이별（チャムスイビョル）」の意味は？なるべく経験したくない恋愛ワード！【韓国語クイズ】
韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。
「잠수이별（チャムスイビョル）」の意味は？
「잠수이별（チャムスイビョル）」という言葉を聞いたことありますか？
ヒントは、できれば経験したくない悲しいお別れを表す韓国語。
「잠수이별（チャムスイビョル）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「一方的に連絡を断ってお別れすること」でした！
「잠수이별（チャムスイビョル）」は、韓国語で「一方的に連絡を断ちそのまま関係を終わらせる別れ方」を意味します。
「잠수（チャムス）」＝「潜水」と「이별（イビョル）」＝「別れ」を組みあわせたフレーズ。
ここでの「잠수（チャムス）」は「連絡を断つ」というニュアンスで使われていて、突然姿を消してしまう恋人の様子を潜水に例えた表現です。
あなたはわかりましたか？
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『コネスト』
ライター Ray WEB編集部