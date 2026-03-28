「잠수이별（チャムスイビョル）」の意味は？なるべく経験したくない恋愛ワード！【韓国語クイズ】

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韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「잠수이별（チャムスイビョル）」の意味は？

「잠수이별（チャムスイビョル）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、できれば経験したくない悲しいお別れを表す韓国語。

「잠수이별（チャムスイビョル）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「一方的に連絡を断ってお別れすること」でした！

「잠수이별（チャムスイビョル）」は、韓国語で「一方的に連絡を断ちそのまま関係を終わらせる別れ方」を意味します。

「잠수（チャムス）」＝「潜水」と「이별（イビョル）」＝「別れ」を組みあわせたフレーズ。

ここでの「잠수（チャムス）」は「連絡を断つ」というニュアンスで使われていて、突然姿を消してしまう恋人の様子を潜水に例えた表現です。

あなたはわかりましたか？

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》
・『コネスト』

ライター Ray WEB編集部