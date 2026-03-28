「잠수이별（チャムスイビョル）」の意味は？なるべく経験したくない恋愛ワード！【韓国語クイズ】

韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「잠수이별（チャムスイビョル）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、できれば経験したくない悲しいお別れを表す韓国語。

「잠수이별（チャムスイビョル）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。