『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』のファイナルPV第3弾が公開された。

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累計発行部数2億2000万部を突破した吾峠呼世晴による同名漫画が原作のアニメ『鬼滅の刃』。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、鬼殺隊へ入隊することから物語が始まる。

2019年4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送を開始。2020年10月には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が公開され、2021年から2022年にかけて、『テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編』『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』が放送・配信された。2023年2月より『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』が開催され、4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』を放送・配信、2024年2月からは前作を超える145以上の国と地域で『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ』が開催。5月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』が放送・配信された。そして、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』を三部作として制作することを発表。『第一章 猗窩座再来』が7月18日より公開されている。

ファイナルPV第3弾では、主題歌のLiSA「残酷な夜に輝け」にあわせて、無限城での死闘が次々と映し出される。

3月28日からは「エンドロールイラストカード 第2弾」の配布が開始。竈門禰豆子、我妻善逸、不死川玄弥、冨岡義勇、時透無一郎、甘露寺蜜璃、伊黒小芭内、不死川実弥のイラストが描かれている。本作の通常上映での来場御礼入場者特典は、これをもって終了予定となる。

また、『「鬼滅の刃」柱稽古編』 オリジナルサウンドトラックのアナログ盤が6月24日に発売されることが決定。梶浦由記・椎名豪による劇伴とオープニング主題歌「夢幻」、エンディング主題歌「永久 -トコシエ-」がDISC2枚に収録される。（文＝リアルサウンド編集部）