混ぜて冷やすだけの超簡単な春色スイーツ♡角切りいちごソースのパンナコッタのレシピ

ぷるんと白いパンナコッタに、ころころ角切りいちごソースをかけた、春色スイーツを作ってみませんか？パンナコッタは混ぜて冷やすだけなので超簡単♪生のいちごと、軽く煮たいちごを合わせたソースは、春の甘酸っぱさをぎゅっと閉じ込めた味わいです。手軽に作れるのも嬉しいポイントですよ♡

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「角切りいちごソースのパンナコッタ」を作るのにかかる時間 約20分

「角切りいちごソースのパンナコッタ」のカロリー 約171kcal／1人分

春にぴったり♪やさしい味わいのパンナコッタ

春になると、果物売り場が一段と華やかになりますよね♡

いちごを白い器や透明なグラスに盛り付けるだけで、季節の光をぎゅっと閉じ込めたようなかわいらしいデザートになるから不思議です。

今回ご紹介するのは、ミルクの優しい甘さが広がるパンナコッタに、角切りいちごソースをたっぷりかけたデザート。

一口食べると、冷たくて滑らかなパンナコッタと、甘酸っぱいいちごソースがお口の中いっぱいに広がります。

パンナコッタは、イタリア生まれのデザートですが、材料はとってもシンプル。家庭でも気軽に作ることができますよ♪

作り方も、冷やし固めるだけでとっても簡単なので、お菓子作り初心者の方にもおすすめです！

パンナコッタの材料（プリンカップ6個分）

・牛乳 150ml

・生クリーム 100ml

・プレーンヨーグルト 150g

・砂糖 40ｇ

◆粉ゼラチン 5g

◆水 大さじ3

パンナコッタの作り方

耐熱容器に水を入れ、レンジ600wで20秒加熱し、ゼラチンを振り入れ泡立て器でよく混ぜる。

小鍋に牛乳と生クリーム、砂糖を入れゴムベラで混ぜながら沸騰直前まで温める。

鍋を火から下ろし、お湯でふやかしたゼラチンを加え泡立て器でダマが残らないようよく混ぜる。続けてプレーンヨーグルトを加えて手早く混ぜる。

カップに均等に流し入れ、冷蔵庫で冷やし固める。

角切りいちごソースの材料

・いちご 100g

・グラニュー糖 50g

・レモン汁 小さじ1

・いちご（仕上げ用） 100g

角切りいちごソースの作り方





いちごは一粒を8等分にして鍋に入れ上にグラニュー糖、レモン汁の順に加える。





鍋を中弱火にかけ、果汁が出て少しとろみがつくまでゴムベラで混ぜながら加熱する。

いちご（仕上げ用）を小さな角切りにしてボウルに入れ、いちごソースを加え全体を混ぜ合わせ、粗熱が取れたら冷蔵庫に入れる。

パンナコッタの上に、いちごソースをのせてお好みでミントの葉（分量外）を飾る。

『角切りいちごソースのパンナコッタ』の完成です！

いちごソースは、生のまま角切りにしたいちごと、鍋で軽く火を通したいちごの2通り使うことで、みずみずしい酸味と凝縮した甘みのダブルの美味しさを楽しむことが出来ます。

パンナコッタの上にたっぷりとかけると、白と赤のコントラストが可愛く映えること間違いなし！

スプーンを入れる前から、春を感じさせてくれるスイーツです♡

今回は、旬のいちごをふんだんに使った『簡単パンナコッタ』のレシピをご紹介しました。

白いパンナコッタに、赤いいちごソースを重ねたパンナコッタは、春先にぴったりのおうちスイーツ。

生のいちごと軽く煮たいちごの二つの味わいを合わせたソースは、フレッシュ感たっぷりで最高ですよ♡

むずかしい作業はなく、思い立った時にさっと作れるのもうれしいポイント。いちごが美味しいシーズンにぜひお試しくださいね！

※記事内のカロリー表示は文部科学省「日本食品標準成分表（八訂）増補2023年」をもとにAIにより算出したものです