大人数のホームパーティーに最適なピザや餃子から、家飲みや持ち寄りでも喜ばれる生ハム、鴨のアヒージョまで。集いの食卓を華やかに彩る、編集部厳選のお取り寄せグルメを揃えました。贅沢なロールステーキや鯖寿司など、実食して見つけた確かな味をお愉しみください。

和洋中が揃い踏み！ホムパを盛り上げるおもてなしグルメ

春うらら。おいしく楽しく日々を過ごしたいものです。新年度の門出や祝いの席も彩ってくれる、ホムパにぴったりな美味を厳選しました。

とくに酒席で盛り上がりそうなのが、『スペインクラブ ミニ・ハモン・セラーノ』。「原木生ハムをその場でスライスする楽しさと、切りたての芳醇な味わいに気分がアガる！」「量があるので、宴で盛り上がった後は毎日の晩酌にちびちび味わいたい」（弊誌担当編集ほか）。一万円超のお値段ですが、実はお買い得では!?

同じくパーティーの花形といえばステーキ。『京都モリタ屋ロールステーキ』は、「老舗の逸品、かつ薄切り肉を巻き上げた上品な姿でおもてなしに向く」「柔らかくて肉感たっぷり。メインのひと皿にもバーガーのパテにもなれるポテンシャルに拍手です」（フードスタイリスト）。

一方、和でおもてなしをするなら旨い魚もいい。『国産メバチマグロとたたきセット』は、「さっぱりとした香りと程よい脂のバランスが絶妙。そのままお刺身に手巻き寿司に重宝します」（弊誌担当編集）。『炙りさば寿司』も「肉厚でご馳走感がある」と好評。「炙った香ばしさとサバの濃厚な旨みが響き合って貫禄のおいしさ。酒宴の〆にぴったりです」（お取り寄せ倶楽部バイヤー）。

中華パーティー派には、京の名店の『火鍋・餃子』を。「旨辛の鍋に餃子、海老チリまで本格的。このセットだけで宴会メニューが完結するのもうれしい」（担当ライター）。

最後は、BBQ にも適した２品。『アル・ケッチァーノ 奥田シェフ監修クラフトピザ』は、もっちり生地と贅沢な具材のハーモニーを、『鴨のアヒージョ』は本鴨の旨みが染み出たオイルにバゲットを浸して堪能あれ。「どちらもワインが進む最高の相棒になる」（カメラマン）と、呑兵衛スタッフも太鼓判です！

スペインクラブ ミニ・ハモン・セラーノ（台・ナイフ付）｜ スペインクラブ

原木生ハムを自宅に！切りたての香りと味わいは格別

スペインクラブ「スペインクラブ ミニ・ハモン・セラーノ（台・ナイフ付）」｜販売価格 ￥12,670（税込・送料無料）

12か月以上熟成したスペイン産ハモン・セラーノを、ドド〜ンと約950g。専用台とナイフ付きで、自ら削って楽しめる“切りたて”は、口に入れた時の芳醇な香り、旨みの濃さがひと味違う。本場スペインの伝統手法で仕立てられ、長期保存も可能。質・量・味に大歓喜！

【食べ比べ！審査員の評価】

「とにかくインパクト抜群!目の前で切り分けるだけで盛り上がりそう。そして何より味が秀逸。脂に深みがあってジューシー。これは買いっ!」

【商品規格】

名称：惣菜

内容量：生ハム（950g）×1、専用台×1、ナイフ×1

配送形態：冷蔵 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷蔵

賞味期限：製造日より冷蔵120日

備考：開封後はお早めにお召し上がりください。

販売者：【株式会社サス （スペインクラブ）】 〒104-0042 東京都中央区入船3-10-7 有楽堂ビル3F

製造者：【エスパーニャ・エ・イホス(Espana E Hijos)】 Carretera Torrijos-La Puebla de Montalban Km 9 1 45517 Toledo スペイン

・「スペインクラブ ミニ・ハモン・セラーノ（台・ナイフ付）」を今すぐ取り寄せる

https://www.otoshu.com/c/10/8500996

京都モリタ屋 ロールステーキ｜京都モリタ屋

肉々しく、柔らか。京の老舗が誇る、こだわりステーキ

京都モリタ屋「京都モリタ屋 ロールステーキ」｜販売価格 ￥7,580（税込・送料無料）

大正創業、京都の老舗「モリタ屋」が選ぶ国産牛の贅沢なロールステーキ。口の中でほどける柔らかな食感と、溢れ出す芳醇な肉汁の旨みを堪能できます。

【食べ比べ！審査員の評価】

「柔らかな食感と肉肉しい味わいに驚いた。塩・コショウだけで十分おいしく、食べ応えも◎。バンズに挟んでバーガーにするのもあり!」

【商品規格】

名称：冷凍国産牛ロールステーキ（加工牛肉）

内容量：国産牛ロールステーキ60g×8

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：製造日より冷凍60日

製造者：【株式会社モリタ屋】 〒601-8347 京都府京都市南区吉祥院観音堂南町１-６１

・「京都モリタ屋 ロールステーキ」を今すぐ取り寄せる

https://www.otoshu.com/c/10/8502829

火鍋・餃子（楽仙樓スペシャルセット）｜楽仙樓

バラエティに富む人気中国料理店のオールスター！

楽仙樓「火鍋・餃子（楽仙樓スペシャルセット）」｜販売価格 ￥9,980（税込・送料無料）

本格火鍋に〆の麺、エビチリ、餃子まで揃う豪華セット。痺れる辛さと深いコクが、家飲みやパーティーを熱く盛り上げます。本場の味をぜひ自宅で。

【食べ比べ！審査員の評価】

「バラエティ豊かな本格中華を自宅で楽しめるのは贅沢。火鍋は辛いけど旨みがあり、3種のつけダレで味変するのも楽しい。満足度大です」

【商品規格】

名称：惣菜

内容量：火鍋の素（2人前）：675g

焼餃子（10個入）：180g

セロリ入り水餃子（8個入）：144g

春巻（3本入）：150g

海老のチリソース煮:200g

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：製造日より冷凍300日

製造者：【楽仙樓株式会社】 〒600-8091 京都市下京区東洞院通四条下ル元悪王子町37豊元ビル１F

・「火鍋・餃子（楽仙樓スペシャルセット）」を今すぐ取り寄せる

https://www.otoshu.com/c/50/8502828

国産 めばちマグロとたたきセット｜プレーリードッグ

味よし、鮮度よし。マグロ尽くしの贅沢セット

プレーリードッグ「国産 めばちマグロとたたきセット」｜販売価格 ￥9,630（税込・送料無料）

国産メバチマグロを、水揚げ後の鮮度そのままに急速冷凍してお届け。さっぱりとして香りのよい「赤身」、脂の甘みとろける「中トロ」、オリーブオイルで口どけよく仕上げた「たたき」。いずれも品のよい味わいだ。刺身に手巻き、洋風アレンジなど思う存分楽しめる。

【食べ比べ！審査員の評価】

「爽やかな香りが広がって、酸味も脂のりもちょうどいい。たたきはトランス脂肪酸ゼロのヘルシーさ。和洋どちらにも使えて重宝しそう」

【商品規格】

名称：水産加工品

内容量：めばちマグロ 赤身サク(180g)×2、めばちマグロ 中とろサク(200g)×1、マグロたたき（300g）×1

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：発送日より冷凍7日

販売者：【株式会社プレーリードッグ】 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町3丁目4番16号 船場オーセンビル7F

製造者：【株式会社コモリ北部工場】 〒567-0853 大阪府茨木市宮島1-1-1 水産低温加工棟3号

・「国産 めばちマグロとたたきセット」を今すぐ取り寄せる

https://www.otoshu.com/c/20/8502259

アル・ケッチァーノ奥田シェフ監修 クラフトピザセット 4種｜株式会社ミッション

小麦の風味と具材の妙に唸る！これぞ巨匠の味

株式会社ミッション「アル・ケッチァーノ奥田シェフ監修 クラフトピザセット 4種」｜販売価格 ￥7,400（税込・送料無料）

手掛けるのは地産地消イタリアンの旗手・奥田政行シェフ。生地にイタリア産酵母を使い、2日間かけて熟成発酵。もちもち感と粉の旨みが際立つクラフトピザだ。ズワイガニにだだちゃ豆を合わせたり、ローストイカをバジルで引き立てるなど具材の組み合わせの妙も光る。

【食べ比べ！審査員の評価】

「トースターで焼くだけで小麦の香りが感じられ、耳までもっちり美味。つまみにちょうどいいサイズ感＆贅沢な味わいにお酒が進む〜!」

【商品規格】

名称：ピザ

内容量：ズワイガニとだだ茶豆のピザ130g×1、白身魚と魚介たっぷりのマリナーラピザ95g×1、シチリア産アンチョビとガーリックのピザ86g×1、ローストイカとイタリア産グリルズッキーニのジェノベーゼピザ105g×１

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：製造日より冷凍240日

販売者：【株式会社ミッション】 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町１２-５ ・502

製造者：【株式会社ステラフーズ】 〒961-0303 福島県白河市東釜子鹿島山46

・「アル・ケッチァーノ奥田シェフ監修 クラフトピザセット 4種」を今すぐ取り寄せる

https://www.otoshu.com/c/50/8502827

炙りさば寿司3種（さば寿司、明太寿司、旬さば寿司）｜清広食品

炙りで際立つ肉厚さばの旨み、シャリとの一体感

清広食品「炙りさば寿司3種（さば寿司、明太寿司、旬さば寿司）」｜販売価格 ￥7,650（税込・送料無料）

国産真サバの皮目を香ばしく炙り、濃厚な旨みを引き出した３種。定番の「炙りさば」、明太子の辛みに大葉の香りが粋な「明太子」。五島・対馬沖で獲れたブランド寒サバを用いた「旬鯖」は脂のりがたまらない。福岡の米と純米酢で仕上げたシャリとの相性も抜群！

【食べ比べ！審査員の評価】

「肉厚のサバは香ばしさとレア感が印象的。ふっくらとしたシャリとマッチして、頬張れば幸せな気分に。日本酒や白ワインと楽しみたい」

【商品規格】

名称：押し寿司

内容量：炙りさば寿司270g、（8貫）

炙りさば明太子寿司285g、（8貫）

炙り旬鯖寿司420g（カットなし）

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：出荷日より冷凍約90日

備考：電子レンジで解凍、ぬるま湯で解凍、お急ぎ解凍などがございます。解凍のしおりをご覧ください。

製造者：【有限会社清広食品】 〒811-2114 福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵989-5

・「炙りさば寿司3種（さば寿司、明太寿司、旬さば寿司）」を今すぐ取り寄せる

https://www.otoshu.com/c/20/8501599

鴨のアヒージョ3個セット｜鴨専門店カナール

鴨肉の旨みと、香草バターが奏でる芳醇の極み!

鴨専門店カナール「鴨のアヒージョ3個セット」｜販売価格 ￥7,000（税込・送料無料）

鴨料理専門店のスペシャリテ。青森県産本鴨肉を一度コンフィにすることでしっとり柔らかく仕立て、そこに季節野菜が彩りを添えるこの逸品。味の要はエスカルゴバターだ。ガーリックとハーブが複雑に香り立ち、ぐっと深みのある味わいに! ワインが止まらない。

【食べ比べ！審査員の評価】

「鴨肉が驚くほど柔らか。仕上げに入れるエスカルゴバターの風味も相まって、ふくよかな味わいが後をひく。調理の手軽さ＆野菜入りも最高!」

【商品規格】

名称：惣菜

内容量：130g×3

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：出荷日より冷凍60日

販売者：【鴨専門店カナール】 〒699-1105 島根県雲南市加茂町岩倉1000-20

製造者：【鹿糠】 〒699-1343 島根県雲南市木次町湯村259-1

・「鴨のアヒージョ3個セット」を今すぐ取り寄せる

https://www.otoshu.com/c/10/8502826

おわりに

本記事ではグルメ通販サイト『おとなの週末 お取り寄せ倶楽部』の中から厳選したお取り寄せを紹介しております。今回の商品以外にもギフトから自宅用まで人気のグルメをお取り寄せできます。

『おとなの週末 お取り寄せ倶楽部』とは

講談社ビーシー発行「おとなの週末」公式通販サイト。

グルメ雑誌「おとなの週末」のスタッフが全国各地から人気のグルメを実際に取り寄せて試食。味・外観・価格・サービス等厳しい審査を通過した商品だけを販売しています。

・商品は産地・生産メーカーから直送！（※一部メール便発送商品は倉庫出荷となります）

・納品書・明細書の同封なし！（※ご希望の場合は別途ご依頼頂ければ郵送させて頂きます）

・全国どこでも全品送料無料でお届け！（※一部商品は送料込みの金額設定にてご案内しています）

・グルメ通販サイト『おとなの週末 お取り寄せ倶楽部』はこちら

https://www.otoshu.com/

「ホームパーティグルメ」をお取り寄せ！厳選おすすめ7選（7枚）