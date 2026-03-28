「全国的にも珍しい」兵庫県の“行ってみたい＆好きな桜の名所”TOP10！ 1位に称賛の声【2026年調査】
全国各地から桜の開花の便りが届き始め、春の陽気に心弾む季節がやってきました。本格的なお花見シーズンを前に、ぜひ一度は足を運んでおきたい人気のスポットをご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、兵庫で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、兵庫で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
2位：夙川河川敷緑地（西宮市）／34票西宮市の夙川沿いに南北約2.8kmにわたって続く「夙川河川敷緑地」が2位にランクイン。川の両岸に約1300本の桜が咲き誇る景観は「日本さくら名所100選」にも選ばれています。阪急電鉄の夙川駅や苦楽園口駅からすぐというアクセスの良さも魅力で、水面に映る桜並木を眺めながらの散策は格別なひとときです。回答者からは「長い桜並木が続く関西屈指の名所なので」（50代男性／大阪府）、「川沿いに続く長い桜並木が有名で、水面に映る桜の景色がとても美しいと聞いて選びました。ゆったりと散歩しながら桜を楽しめる場所で、地元の人にも人気が高い点に惹かれています」（40代男性／北海道）、「川の両側に続く桜並木が綺麗だし、付近にあるカフェやお店にも行ってみたいから」（30代女性／石川県）という声がありました。
1位：姫路城（姫路市）／128票圧倒的な得票数で1位に輝いたのは、世界文化遺産・国宝の「姫路城」です。白漆喰で塗られた美しい城壁から「白鷺城」とも呼ばれる名城を背景に、ソメイヨシノやシダレザクラなど約1000本の桜が咲き乱れます。西の丸庭園や三の丸広場など、お城の白と桜のピンクが織りなすコントラストは、日本を代表する絶景といえるでしょう。回答者からは「天守閣と桜が合いそうだから」（60代男性／愛知県）、「白鷺城と称される美しい天守と満開の桜が織りなす優雅な景観を楽しめる点にあります。白い城壁と淡い桜のコントラストが際立ち、日本らしい風情あふれる絶景を堪能できるためです」（30代男性／埼玉県）、「白鷺城と呼ばれる美しい城と桜の共演が圧巻と評価される人気スポット、世界遺産と桜の組み合わせは全国的にも珍しいと思います」（60代男性／神奈川県）という声がありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)