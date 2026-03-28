毎日使うものだからまとめて安心♪コスパ重視ならこれ！【グーン】BIGサイズ156枚セットがAmazon限定で登場
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ケース買いで手間いらず♪たっぷり使える【グーン】BIGサイズ156枚がAmazon限定でお得に販売中！
おむつ替えをもっと楽しく、親子の笑顔を育む【グーン】のぐんぐん吸収パンツ（まっさらさら通気）。男女兼用のパンツタイプ/ビッグサイズ（体重目安：12kg〜22kgまで）
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いつも元気で明るいミッキーフレンズの楽しいイラスト。おむつの柄は全部で8種類。
おしっこをすばやく吸い込むまっさらさら吸収体で湿気をさっと外側に追い出し、お肌がさらさらで快適。
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すきまモレをがっちりガード！ふわぴたWギャザーが足回りにフィットして動き回っても、足を広げて座っても、ズレずにフィット!
男女共用でおしっこをおむつ全体でしっかり吸収！使用後の気になるニオイを軽減する消臭機能付き吸収体。おむつの替えどきがわかりやすいおしっこお知らせライン付き。
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