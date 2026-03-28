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茂木健一郎「素晴らしい公共放送として生まれ変わるかの分岐点」NHKが抱えるネット政策の課題を断言

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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「「100分de名著」のアカウント停止から考える、公共放送NHKのネットの「本来業務」の「本来」とは何か？」を公開した。NHKの人気番組『100分de名著』の公式Xアカウント削除をめぐり、NHKが抱えるネット業務の構造的な問題について強い懸念と提言を語った。



茂木氏は動画の冒頭で、同番組のアカウントが3月末で削除されることに対し、多くの人が悲しみや戸惑いを抱いていると指摘。自身も出演経験がある良質な番組であることに触れつつ、アカウント削除の背景には、法改正によりNHKのネット業務が「必須業務（本来業務）」に位置付けられたことがあると説明した。



業務の「本来化」に伴い、NHKのネット展開が使い勝手の悪いものになっている現状について、茂木氏は「何かを形式的に捉えて、どうするかを杓子定規に決めていく傾向がある」と、組織的な課題に言及。実質的な意味での国民の「知る権利や知りたい欲求、好奇心」に応えることこそが真の本来業務であるべきだと主張し、現状のNHKのネット政策を「本当に最低、最悪」と厳しく批判した。



さらに、インターネットの本質は自由な情報の拡散にあるとし、形式的なルールで過去の優れたコンテンツを見えなくしてしまう姿勢に疑問を呈した。終盤では「ネットの本来業務という本質を本当に理解して、素晴らしい公共放送として生まれ変わるかの分岐点にきている」と語り、NHKが形式主義を脱却し、公共放送としての責務を果たすことへの期待を込めて動画を締めくくった。