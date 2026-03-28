九州から東北では連日のように花粉が大量飛散し、今日28日(土)は福岡などで「極めて多い」となっています。九州から関東ではお花見シーズンと重なるため、万全の対策をして楽しんでください。

花粉が大量飛散 九州〜関東は桜の見ごろと重なる

今日28日(土)は関東でにわか雨の所がありますが、29日(日)にかけて広い範囲で晴れるでしょう。福岡と名古屋、仙台の花粉飛散量は、土日ともに「極めて多い」ランクとなっています。九州から関東ではヒノキ花粉の飛散のピークと桜の開花・満開が重なり、お花見には花粉対策が欠かせません。





スギ・ヒノキ花粉のピーク予測

スギ花粉の飛散はピークを超えた所が多いですが、仙台は3月末ごろまでピークが続くでしょう。一方、ヒノキ花粉は飛散量が増えそうです。九州から関東では、4月上旬にかけて広い範囲でヒノキ花粉のピークとなるでしょう。ピークの期間は5日から2週間ほどの見込みです。



スギ・ヒノキ花粉の飛散が終息に向かうのは4月中旬以降でしょう。その後も大型連休ごろまでは、例年同様、花粉の飛ぶ所がある見込みです。風が強い日などは、飛散量が多くなることもあります。ピークを過ぎてもしばらくは、花粉情報や気象情報を確認して、対策を行いましょう。

花粉が多く飛ぶ時間帯は?

花粉が多くなる時間帯はその日の気象条件によって変わりますが、都市部の場合、一般的には「昼前後」と「日没後」に多くなるといわれています。



これは早朝、日の出とともに雄花が開き、放出された花粉が風に乗って都市部にやってくるタイミングが「正午ごろ」であること、そして日中、上空高くまで舞い上がった花粉は日没のタイミングで地表付近まで降りてくるためと考えられています。