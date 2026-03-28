女子フリー

フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が27日（日本時間28日）に行われた。女子フリーでは今季限りでの引退を表明している坂本花織（シスメックス）が現役ラストダンスを披露。158.97点、合計238.28点はともに自己ベストで、2年ぶり4度目の世界一に輝いた。直前の6分間練習で登場した際、体全身で作ったポーズがファンの話題となった。

最後の演技直前、坂本はお茶目に体全体でポーズを作った。選手紹介で「KAORI SAKAMOTO」のコールとともに登場。両手を上にあげたり、左足を伸ばしたりして軽快に“人文字”を作っているように見える。

X上のファンの間では「KAOって体文字したのかな？」「かおちゃん入場のとき何やってたの？笑」「リンクインなんのポーズだった？」「今のポーズはもしかしてL O V E？」「かおちゃんなんだって、AO…A わからん（笑）」「リンクインのときの謎のポーズは後で誰か解析してくれることを期待」などと注目されていた。

「KAORI」のアルファベット5文字を表現したのではないかとの声もあり「KAORIしながら入場してきたwwwwww」「登場でKAORIってやった？笑」「K.A.O.R.I！って人文字やって特大笑顔」「入場がひょうきんすぎるわ大好きw」などと笑いを誘っていた。

坂本は現役ラストダンスで完璧な演技を披露。フリー、合計で自己ベストをマークし、最高の形で勝負のリンクに別れを告げた。



（THE ANSWER編集部）