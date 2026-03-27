結婚相談所「Presia」（広島市中区）が、「マッチングアプリの要注意人物 実態調査レポート2026」を発表しました。

【画像】うわ…えぐ…マチアプで受けた被害の体験談 「嫌な思い出」ランキングTOP7もきつい…（6枚）

「問い詰めたら実は既婚者」マッチングアプリ利用者が受けた被害

調査は3月、SUNCOREと共同で、マッチングアプリを利用した経験のある10〜50代の男女230人を対象にインターネットリサーチで実施。

「マッチングアプリで遭遇した『嫌な思い出』で、最も印象的なものを教えてください」と聞いたところ、最も多かったのは「既婚者・ヤリモク」（30.4％）で、次いで「写真がまるで別人」（29.0％）、「突然ブロック・音信不通」（15.2％）、「マルチ・宗教・投資への勧誘」（8.8％）、「サクラ・業者」（6.9％）、「メンヘラ」（5.1％）、「プロフィール詐称」（4.6％）の順となりました。

このほか、「DV・暴言・モラハラ」「他人の写真でなりすまし」「パパ活・風俗の営業」も報告されています。

また、男女別に集計したところ、女性の「嫌な思い出」で最も多かったのは「既婚者・ヤリモク」で38.9％でした。女性の回答者162人のうち、約4割がこの被害に遭っています。

女性からは、「断ろうとしましたが断り切れず、結局そういうことになりました。その後はその方とは連絡も取れなくなり、音信不通になりました」、「急用ができたと言って立ち上がったとき、電話の声が女性で、仕事の相手とは思えない口ぶりでした。後日メッセージで問い詰めたところ、実は既婚者だと判明しました」といった生々しい被害の報告がありました。

一方、男性の「嫌な思い出」で最も多かったのは「写真がまるで別人」で42.6％でした。男性の回答者68人のうち、4割以上が「プロフィール写真と実物が全く違う」経験をしています。

男性からは「高級なレストランを予約していざ待ち合わせをすると、全く写真とは別人の女性が現れました」、「アプリでは自分より2歳年上の女性。写真から見ても細身で年齢も申告と大差なし。しかし、実際に会ってみるとどう見ても10歳程度年上。ジェネレーションギャップを感じました」といった体験談が寄せられています。

