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「我々介護士を頼ってね」家族に伝えたい在宅介護の限界と切実な本音

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

現役介護士のはたつん氏が自身のYouTubeチャンネルで「【本音】介護士がご家族に言いにくい事・・・９選」を公開した。動画では、介護施設の入居者を抱える家族になかなか言えない切実な本音や要望を、SNSで募集したリアルなエピソードを交えながら語っている。



動画の序盤では、家族からの過度な要望について言及した。「親御さんのことを大切に思うがあまり」と家族の心情に理解を示しつつも、「入居者にかける時間は平等」と説明。その上で「もう少しだけ介護士のこと信頼してみてね」と呼びかけた。また、面会に「来なさすぎる」問題にも触れ、事情を考慮しつつも、リモート面会や電話などで「ちょっとでも繋がりを作ってほしい」と訴えている。



続いて話題は「差し入れ」へと移る。良かれと思って持参する差し入れであっても、「本人が食べ切れる量」を超えると最終的に「破棄」せざるを得ず、介護士としても「心が痛い」と吐露した。さらに、「団子や餅、硬い煎餅」は喉に詰まる危険があるため持ち込みを控えるよう強く注意喚起し、代わりの品として「お饅頭」や「プリン」を推奨している。



このほか、麻痺や拘縮がある入居者への「硬めのジーパン」は怪我に繋がる恐れがあるとし、「ストレッチタイプ」の着用を提案した。さらに、入所時の大量の荷物に名前が書かれていないケースを挙げ、同姓の利用者がいる可能性も踏まえて「フルネーム」での記名を求めた。また、食中毒を防ぐためのルールとして、手作り料理やナマモノの持ち込みを避けるよう重ねてお願いしている。



動画の終盤、はたつん氏は在宅介護で限界を迎えている家族に対し、「一緒に倒れそうだな」と心配になる場面があることを明かした。最後には「我々介護士を頼ってね」と力強く語りかけ、介護士と家族が支え合いながら良好な関係を築くことの大切さを視聴者に伝えている。