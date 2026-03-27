

センバツ高校野球 準々決勝 英明×大阪桐蔭 阪神甲子園球場

第98回選抜高等学校野球大会準々決勝、英明は大阪桐蔭(大阪)と対戦しました。

1回、英明はフォアボールのランナーを置いて4番髙田が左中間へのエンタイトルツーベースで3塁2塁とチャンスを広げます。ここで続く5番松本一心が初球をレフト前にはじき返し2点を先制します。

そのウラ、英明先発の冨岡はエラーでランナーを背負うと、大阪桐蔭の5番藤田の打球が内野のエラーとなりノーヒットで1点を失います。

3回に同点に追いつかれた英明は5回、1アウト3塁2塁のチャンスで、1回に2点タイムリーを放っている5番松本一心に打席が回りますが、ここは内野ゴロに倒れます。

その後、1点を勝ち越された英明は7回。ヒットとエラーでノーアウト1,3塁のチャンスで3番松原がライトへ同点タイムリ―。さらに相手のミスでノーアウト満塁のチャンスを作ります。ここで打席に立った5番松本一心の捉えた当たりはファーストライナーでダブルプレー。6番濱野は三振に倒れ、勝ち越すことができません。

8回、英明は大阪桐蔭5番藤田の犠牲フライを打たれ勝ち越しを許します。英明は大阪桐蔭の5本を上回る9本のヒットを放ちましたが、準々決勝で姿を消しました。

【英明 3-4 大阪桐蔭】